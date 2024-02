Altro che riconciliazione: Ferragni e Fedez hanno già fatto partire le lettere degli avvocati"

Non arrivano buone notizie per i fan dei Ferragnez. Dopo l'indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, secondo la quale Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero rivisti all'interno del loro mega attico a CityLife, arriva oggi un'altra bomba di Dagospia, che sta seguendo molto attentamente la coppia più chiacchierata dei social. A quanto pare non ci sarebbero speranze di riconciliazione, non nell'immediato, almeno. Sembra infatti che siano già partite le lettere dei rispettivi avvocati. Si tratta, in ogni caso, di un rumor riferito dal sito di Roberto D'Agostino.

Crisi nera

Nessun riavvicinamento fra i due, insomma. Col passare dei giorni la situazione sembra piuttosto peggiorare. Coloro che hanno sperato nell'incontro fra i due a CityLife devono fare i conti con le ultime notizie, non certo positive. I Ferragnez, riporta Dagospia, avrebbero sì avuto un faccia a faccia venerdì scorso, ma non sarebbe avvenuto alcun chiarimento. Si sono parlati, ma non riavvicinati. Anzi. C'è chi parla addirittura di una nuova lite.

A quanto pare nel corso della discussione Fedez si sarebbe infuriato. Perché? Per via dell'intervista che la moglie ha rilasciato al Corriere della Sera. Intervista in cui Chiara Ferragni affermava: "Lui in tanti weekend non c'è stato. In altri c'è stato… Comunque è mio marito… Secondo me in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia" . Parole che non devono aver fatto piacere al rapper. I due, spiega Dagospia, si erano ripromessi di mantenere un profilo basso, così da non far diffondere ulteriori gossip e tutelare la loro immagine e i loro figli. Da qui, probabilmente, la rabbia di Fedez.

Partite le lettere

Come se ciò non bastasse, Dagospia rivela che le lettere degli avvocati di Fedez e Ferragni sarebbero già partite. Insomma, pare proprio che non si tratti di strategia. La crisi fra i due ci sarebbe eccome. "I loro avvocati si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo" , rivela il sito di D'Agostino.

Fedez, nel frattempo, starebbe ancora cercando casa a Milano. Il suo umore nero, del resto, era già stato evidente a tutti durante la sfilata della collezione di Donatella Versace alla Milano fashion week.