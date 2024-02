Ferragnez e la lite furibonda da Cracco, l'indiscrezione di Signoretti

Quella al ristorante di Carlo Cracco era stata vista dai fan dei Ferragnez come la cena della riconciliazione. Eppure, come spesso è stato dimostrato, ciò che appare sui social non è sempre la realtà. La cena di San Valentino mostrata da Chiara Ferragni e Fedez potrebbe non essere andata nel modo in cui i beniamini della coppia, preoccupati dalla crisi sempre più evidente, avevano sperato.

A riportare delle indiscrezioni su quella serata è stato Riccardo Sigonoretti, direttore del settimanale Nuovo. Secondo il re del gossip, non ci sarebbe stata alcuna cenetta romantica nel ristorante dello chef Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II. Intervenuto a Mattino 5, Signoretti ha sganciato una vera e propria bomba, che deve aver non poco preoccupato il seguito dei Ferragnez. " Si dice che Fedez da tempo dormisse nella camera degli ospiti e che vivessero da separati in casa da un pezzo ", ha dichiarato il direttore di Nuovo.

E non finisce qui. I rapporti fra marito e moglie si sarebbero inevitabilmente deteriorati col passare dei giorni, complice anche la situazione non proprio semplice in cui si trova la Ferragni. Di avvisaglie di imminente rottura ce ne sarebbero state parecchie. Dopo quel Sanremo 2023 fra i due sarebbe stata maretta da un po' e da circa un anno, ormai, i fanatici del gossip seguivano con attenzione ogni sviluppo, cercando indizi. In tanti, ad esempio, dicevano che Chiara Ferragni avrebbe messo da parte certi dissapori per stare vicino a Fedez durante il momento difficile della malattia. Come ogni coppia, i due avrebbero cercato di far funzionare la relazione, non solo per questioni meramente economiche, ma anche, soprattutto, per i due figli ancora piccoli.

Si è arrivati, così, all'ormai famosa cena da Cracco. Avvenuta poco dopo il ritorno di Fedez da Miami. Riccardo Signoretti ha lasciato ben poche speranze a chi ancora crede che fra i due non sia finita. "Perché questa cena? Forse era già programmata, non lo so" , ha commentato il direttore di Nuovo, parlando di quanto avvenuto la sera di San Valentino. " Forse c'era un accordo con il ristorante, si dice anche che ci sia stata un'accesa lite subito dopo la cena. Se ne dicono davvero di tutti i colori ", ha aggiunto.

Insomma, secondo l'indiscrezione riportata da Signoretti, la sera del 14 febbraio i Ferragnez avrebbero avuto ben poco da festeggiare. E dire che la foto e il video condivisi da Fedez sui social avevano mostrato ben altro. Lui e la moglie insieme, elegantissimi e sorridenti. Il tavolo imbandito, i petali di rosa sparsi ovunque, l'atmosfera romantica. Tutto a beneficio di telecamera?