Ferragni commenta il post della Leotta, è ancora bufera sull'influencer

Per Chiara Ferragni sembra essere decisamente troppo presto per tornare sui social. A riprova di ciò, il recente disastro avvenuto con l'hotel in Valle d'Aosta, costretto a rimuovere velocemente il post in cui l'influencer compariva all'interno della struttura alberghiera a causa della valanga di critiche e messaggi negativi da cui è stato inondato. Il popolo del web è furioso e poco incline, almeno per il momento, al perdono. Ogni mossa dell'ex Blonde Salad è studiata molto attentamente, la tempesta che si è abbattuta su di lei dopo lo scoppiare del caso Balocco non si è ancora esaurita.

Il commento sotto il post di Diletta Leotta

Non c'è pace per Chiara Ferragni, neppure quando, smesse le vesti da influencer, intende lasciare un commento a un'amica. Recentemente, infatti, Diletta Leotta ha pubblicato un post sulle proprie pagine social per annunciare ai follower le future nozze col compagno Loris Karius, con il quale ha già una bambina nata da poco.

L'inviata sportiva di Dazn ha spiegato ai fan che il calciatore aveva chiesto la sua mano ben prima che la piccola Aria venisse al mondo, ma entrambi avevano deciso di godersi prima la nascita della loro prima figlia e poi dare l'annuncio del matrimonio in un secondo momento. " Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!" , ha scritto Diletta Leotta, correlando il post con una foto dell'anello di fidanzamento.

Fra i tanti commenti e aguri dei fan, è comparso anche un messaggio di Chiara Ferragni. Forse consapevole di trovarsi ancora nell'occhio del ciclone, l'influencer è entrata in punta di piedi, limitandosi a mettere un cuoricino rosso sotto il post della sua amica. Tanto però è bastato a scatenare la furia del web, sempre in agguato.

Il popolo social non dimentica

Ed ecco che sotto quell'innocuo cuoricino di Chiara Ferragni si è scoppiato il caos. Tanti i messaggi carichi di livore contro l'imprenditrice digitale in emorragia di consensi. Si va dal " Offri un pandoro per l'occasione? " al " Facciamo la bambola Leotta dando il ricavato in beneficenza? ". Commenti che lasciano ben intendere come il popolo social stia seguendo la vicenda che vede protagonista la Ferragni e non sia disposto a perdonare per quello che viene visto come un tradimento.