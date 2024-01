"Ho detto si". Diletta Leotta annuncia le nozze con Loris Karius

"Vi devo dire una cosa... I said yes!". Con un post Instagram a sorpresa Diletta Leotta ha annunciato le nozze con Loris Karius. Il portiere tedesco le ha chiesto la mano con la più classica delle proposte: in ginocchio, durante un weekend romantico e con un anello con diamante scintillante. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan dell'inviata sportiva, che da mesi sfoggiava il brillante all'anulare sinistro, ma aveva sapientemente nascosto che, dietro a quel costoso pegno d'amore, c'era una promessa siglata oltre sei mesi fa.

L'annuncio sui social

" Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! ", ha rivelato Diletta Leotta attraverso la sua pagina social, condividendo con i suoi follower alcuni scatti della romantica proposta. Sembra che Loris Karius abbia chiesto la mano dell'inviata sportiva di Dazn lo scorso giugno durante una breve vacanza in Costa Azzurra. La Leotta era incinta della piccola Aria, al settimo mese di gravidanza, e il fidanzato l'ha sorpresa con la proposta ha pensato bene di suggellare il loro amore con una proposta di matrimonio.

Il matrimonio

"Avete presente la frase 'Quando sei felice facci caso'", ha raccontato la Leotta su Instagram, pubblicando le foto di quel giorno e aggiungendo: "Beh nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando". Il post ha già raccolto centinaia di like e moltissimi commenti anche da volti noti del mondo dello spettacolo, ma oltre all'annuncio non sono arrivati altri dettagli. Quando e dove la coppia si sposerà non è ancora stato reso noto ma il sì potrebbe arrivare entro la fine dell'anno, forse dopo agosto, quando la piccola Aria avrà compiuto un anno.

Come si sono conosciuti

La storia d'amore tra Loris Karius e Diletta Leotta è iniziata nell'ottobre del 2022. Lei si trovava a Parigi in occasione della Fashion Week, quando ha incontrato Karius in un noto ristorante parigino. Il feeling tra loro è stato immediato. "Ho proprio detto alle mie amiche che era appena entrato l'uomo della mia vita", ha raccontato mesi dopo Diletta Leotta. La conoscenza accidentale si è poi trasformata in una frequentazione a distanza tra l'Italia e il Regno Unito, dove Loris Karius gioca, e si è fatta seria quando la siciliana ha annunciato di essere in dolce attesa. E ora, a un anno e mezzo di distanza, la coppia si avvia all'altare.