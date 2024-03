Fedez, i social e la crisi di consenso: la nuova strategia della Ferragni nella sua "teenager era"

Chiara Ferragni, da quando si è lasciata con Fedez, è regredita alla sua "teenager era". L'influencer, infatti, spesso e volentieri lascia degli apprezzamenti sotto i commenti in cui gli utenti si esprimono con critiche nei confronti del rapper per come, a loro dire, avrebbe gestito il rapporto con la moglie. Ovviamente, i social network sono anche questo, ossia persone che non sanno nulla del prossimo che si sentono comunque in diritto di dare la propria opinione, oltre che consigli non richiesti. Capita a tutte le coppie che si separano che, i fan, nel momento in cui ognuno dei due membri prende una strada diversa, scelgono quello di cui prendere le parti.

Più raro è che, soprattutto quando si tratta di influencer di un certo peso, che vanno per i quarant'anni, uno dei due metta i "like" nei commenti pubblici che vanno contro l'altro. Eppure, Ferragni per anni ha lavorato sui social per costruire la sua immagine di self-made-woman, imprenditrice di successo, donna matura e, da un certo punto di vista, nella coppia è sempre stata lei quella che dava l'impressione di essere l'elemento "adulto". La separazione, almeno a livello pubblico, sembra aver ribaltato i ruoli e ora lei, come una qualunque adolescente, si vittimizza con i suoi supporter appoggiando chi contesta il marito.

Come a dire: vedete, lo dicono anche gli altri che la vittima sono io. La strategia di Chiara Ferragni sembra essere, ormai, molto nitida. L'influencer sta cercando di fare di tutto per far dimenticare alle persone di essere stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di truffa aggravata per minorata difesa per il caso del pandoro Balocco. E quale occasione più ghiotta, per farlo, se non usare la separazione da Fedez, giocando la carta a lei più congeniale. Ed è sintomatico di questo "giochino" che sta facendo l'influencer il fatto che tutte le parole che possono essere riconducibili al caso pandoro sono state bannate all'origine nel suo profilo Telegram, mentre chiunque parli di Fedez viene lasciato libero di esprimersi.

L'influencer crede davvero che questa sia la strada da intraprendere per recuperare consensi? Perché se davvero questo è il fine ultimo di questa strategia, allora deve cambiare consulenti. I numeri continuano a essere impietosi per lei e lo stesso canale Telegram, aperto da oltre una settimana, non ha sfondato nemmeno le 60mila presenze. Che su un personaggio che può vantare una fanbase di 29milioni di follower su Instagram è un risultato davvero molto scarso.

E Fedez? Lui, almeno pubblicamente, tace.