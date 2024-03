Tradimenti, liti e ripicche: cosa sta succedendo tra i Ferragnez

Non sembra ci siano pià margini di recupero nel matrimonio dei Ferragnez. Ognuno ha scelto di andare per la sua strada, pur condividendo l'amore che entrambi hanno per i due figli, Leone e Vittoria. Chiara Ferragni ha scelto di mostrare un approccio da "teenager" su Instagram, approvando molti commenti che gli utenti lasciano contro il marito, o ex marito. Sicuramente una strategia per l'influencer, che sembra stia riuscendo nell'intento di far scivolare nelle retrovie il fatto di essere stata iscritta nel registro degli indagati per truffa aggravata per il caso del pandoro Balocco, e non solo. Tutte le attenzioni sono rivolte verso la separazione dal marito e lei, in questo modo, alimenta in continuazione la narrazione su questo aspetto della sua vita, mentre il percorso della procura si muove sotto traccia.

Ma continuando a fare il gioco dell'influencer, e puntando i riflettori sulla crisi con il marito, emergono indiscrezioni circa possibili tradimenti che si sarebbero consumati sia da una parte che dall'altra. Infatti, se da giorni si parla di un possibile sbandamento di Fedez con Paola Di Benedetto, sua ex collega durante X-Factor, Dagospia rivela di un possibile sbandamento di Ferragni nei confronti del rapper Naska, non uno degli esponenti più noti della scena italiana ma comunque abbastanza conosciuto, con un suo pubblico fidelizzato. Ma quello che viene definito come il "sosia" di Damiano David dei Maneskin, nelle ultime settimane è salito alle cronache per una presunta rissa che avrebbe avuto proprio con Fedez in un noto locale di Milano.

La città della Madonnina, in fondo, è piccola e le voci girano velocemente. Ovviamente nessuno dei due ha confermato alcun gossip che lo vede protagonista ma il pettegolezzo corre. Ma d'altronde anche loro non fanno nulla per fermare le chiacchiere sul loro conto. Le sorelle di Chiara hanno smesso di seguire Di Benedetto mentre la moglie di Fedez ha iniziato a seguire Giulia Valentina, che per chi non lo sapesse è l'ex fidanzata storica di suo marito. Intanto pare ci sia stata una furibonda lite tra i due coniugi durante la festa di compleanno della piccola Vittoria, con tanto di rimbrotto da parte della mamma del rapper a suo figlio. "Basta, Federico", avrebbe detto la donna, che è anche sua manager, rincorrendo il figlio dopo la sfuriata.

E non è passato inosservato nemmeno il siparietto di Fedez davanti ai fotografi all'uscita dalla festa di compleanno di Leone.