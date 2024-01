Ferragni riappare sui social. Ma i follower la asfaltano: "Non vogliamo vederti mai più"

Chiara Ferragni si è riaffacciata sui social a distanza di due settimane dal caos dei pandori Balocco che l'ha travolta prima di Natale. L'influencer, che non usa più i suoi profili social per evitare di inficiare l'engagement e cercare di arginare l'emorragia di follower, che dopo la sanzione inflitta dall'Antitrust. Il sentiment nei suoi confronti è fortemente negativo e sarà necessario molto tempo e una strategia di comunicazione perfetta per cercare di recuperare il recuperabile. Ma nonostante non stia condividendo alcun contenuto sul suo profilo da milioni di follower, non è completamente avulsa dal mondo dei social e così nell'ultima notte dell'anno, si è fatta riprendere dal marito durante i finti festeggiamenti di capodanno di casa Ferragnez.

Fedez e Ferragni, per evitare ai bambini l'attesa della mezzanotte, hanno deciso di anticipare i festeggiamenti e così, attorno alle 21, nel loro attico di City Life, era già il 2024. A casa Ferragnez pochissimi e selezionatissimi invitati per il "fake" new year eve: una compagnia con la quale l'influencer si sente al sicuro e che le ha permesso di non sentire la pressione di questo periodo, il più complicato della sua vita professionale da quando ha spiccato il volo nel mondo dei social. Ma non è questa la notizia, perché al netto delle fotografie che la ritraggono al parco il pomeriggio del 24 dicembre, queste sono le prime immagini ufficiali di Ferragni sui social dopo molti giorni. L'influencer non aveva mai lasciato vuoti i suoi social per un tempo così lungo.