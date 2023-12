Non solo la Ferragni in caduta libera. Ora anche Fedez perde follower

Anche Fedez subisce gli effetti nefasti del "caso Balocco". Il rapper milanese, secondo YouTrend, dal 15 dicembre a oggi ha perso circa 81 mila follower su Instagram.

Una cifra probabilmente irrisoria rispetto al totale dato che Fedez può vantare ancora14,8 milioni di follower, ma è il segnale di una crisi che non si ferma. La moglie, Chiara Ferragni, investita già dall'apertura di ben quattro fascicoli conoscitivi aperti dalle procure di Milano, Cuneo, Prato e Trento, ha già perso circa 160mila follower su un totale di 29,5 milioni. Una perdita di popolarità e di credibilità che ha messo a dura prova la fashion blogger e suo marito. C'è anche chi ritiene che i due vip avrebbero trascorso il Natale separati.

Fedez attivo su Instagram

Di sicuro, però, hanno scelto una diversa strategia sui social. La Ferragni, dopo il famoso video di scuse in cui ha ammesso il suo 'errore di comunicazione' e ha promesso di donare un milione di euro in beneficenza, è letteralmente scomparsa dai social. Fedez, invece, è ricomparso su Instagram dal 24 dicembre quando ha pubblicato una storia mentre passeggiava con il cane e, poi, si è concesso per un paio di foto con il collega Rondo da Sosa. Da Natale ha, quindi, dato di nuovo spazio totale e visibilità anche ai figli, Leone e Vittoria. Questo, però, non è bastato a fermare il fuggi-fuggi di followers e colpisce che nelle storie non sia più presente Chiara Ferragni, la moglie che prima del 'pandoro-gate' veniva sempre immortalata nei siparietti di famiglia. L'imprenditrice digitale compare solo fuggevolmente, quasi per caso, in uno dei video pubblicati mentre scambia un "cinque" con la piccola Vittoria che spinge la mano della mamma nell'inquadratura.

Le ripercussioni del pandoro-gate

Intanto, dopo che la Safilo, marchio di occhiali ha deciso di interrompere la collaborazione con l'influencer, arrivano anche le prime lamentele dei clienti della Ferragni. Alcuni utenti hanno segnalato di non aver mai ricevuti i prodotti ordinati nello store online di Chiara Ferragni nei giorni del Black-Friday. Gli idoli della sinistra radical-chic, assunti a maître à penser del politicamente corretto, sembra inoltre letteralmente stati dimenticati proprio dalla sinistra. Né la segretaria Elly Schlein né altri esponenti del Pd si sono spesi pubblicamente in difesa dei Ferragnez.