"La Ferragni me la dà". E Fedez si infuria davanti all'Ariston: la reazione

Il Fedez dimesso, affranto e pronto a voltare pagina e a dedicarsi esclusivamente alla musica ha dovuto lasciare spazio alla versione più sanguigna del cantante, andato su tutte le furie dopo la frase rivoltagli da un ragazzo che lo ha provocato mentre camminava per le vie di Sanremo. La reazione dell'ex Ferragnez, trattenuto a fatica dal suo bodyguard per evitare guai peggiori, ha fatto il giro del web, suscitando non poco clamore.

Non è affatto un periodo semplice per il rapper milanese e in più occasioni i suoi fans hanno espresso preoccupazione per lui. Dopo la pesante vicenda del divorzio, il cantante si è trovato letteralmente travolto dallo scandalo scatenato dalle rivelazioni scottanti rilasciate da Fabrizio Corona, e ora più che mai sembra prossimo a cedere.

Dal testo della sua "Battito", brano dedicato a una donna che come da lui dichiarato è "la personificazione della depressione" , fino ad arrivare alle tanto discusse lenti a contatto nere e all'esibizione in coppia con Marco Masini per cantare "Bella Str**za", si può dire che il Festival di Sanremo sia stato particolarmente intenso per Fedez. Tanto che dopo la conclusione della kermesse canora, ospite di Mara Venier a Domenica In, lo stesso rapper aveva ammesso di aver bisogno di voltare pagina. "Il più grande regalo per me è stata l'opportunità di avere un nuovo inizio sia dal punto di vista musicale sia personale, segna quindi una nuova vita per me" , ha spiegato infatti parlando della sua esperienza sul palco dell'Ariston.

Bisognerà attendere ancora per vedere il nuovo Fedez, almeno stando a quanto accaduto nelle scorse ore per le vie di Sanremo. In un video condiviso da Selvaggia Lucarelli su Instagram, si vede il cantante di Rozzano perdere letteralmente le staffe. Furioso nei confronti di un ragazzo che lo aveva provocato gridandogli "Chiara Ferragni me la dà" , il rapper ha reagito in malo modo urlandogli qualcosa contro e venendo trattenuto a fatica dalla sua guardia del corpo, che lo ha allontanato evitando il contatto e quindi il rischio che la situazione potesse degenerare.

Insomma, malgrado le dichiarazioni, pare proprio che Federico Lucia sia ben lontano dal raggiungere quella tranquillità da lui auspicata. Il video si è diffuso in fretta, scatenando la reazione degli utenti dei social.

