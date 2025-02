"Dopo il tumore sette psicofarmaci tutti insieme". La confessione di Fedez dopo Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Fedez al festival di Sanremo con la sua "Battito" ha convinto pubblico e critici. E ha convinto al punto da aver raggiunto il quarto posto in classifica. Non è una vittoria ma è una promozione per il rapper, per il quale Sanremo ha rappresentato un vero e proprio spartiacque della vita. Il Festival è arrivato nel mezzo di una bufera mediatica creata da Fabrizio Corona, che ha scodellato al pubblico fatti privati sul suo matrimonio con Ferragni e sulla relazione con un'altra donna in parallelo. Donna a cui è probabilmente dedicata "Bella stronza" rivisitata, portata nella serata dei duetti con Marco Masini, che lungi dall'essere una revenge song è piuttosto un mea culpa in musica. Ma tornando a Fedez, si è mostrato concentrato sul Festival nonostante l'uragano che gli girava attorno ed è forse la dimostrazione che una volta che si tocca il fondo, ci si può solo dare le spinta verso l'alto per provare a risalire. A patto che si allontani da un determinato mondo.

" Ringrazio tutti, sono molto felice che la canzone sia arrivata. Non potevo chiedere di meglio ", ha detto Fedez a Domenica In, rifiutandosi di spiegare a chi fossero dedicati i versi di Bella stronza modificati per il duetto. " Credo non sia necessario specificarlo. Ovviamente, avendola scritta io, fa parte del mio vissuto. Nella canzone, anche nell'esibizione, non c'è astio, ma tutt'altro ", ha sottolineato ancora una volta il cantante. " Il più grande regalo che mi ha dato questo Sanremo è l'opportunità di avere un nuovo inizio dal punto di vista musicale e di conseguenza anche una nuova vita per me ", ha proseguito Fedez, che nel spiegare la canzone in gara ha sottolineato che " fa parte di un'esperienza personale. Dopo il tumore ho iniziato l'assunzione di antidepressivi, sono finito in mani sbagliate e ho finito per prendere 7 psicofarmaci tutti insieme che mi hanno causato problemi. Può capitare di finire in mani sbagliate, questo non vuol dire che non bisogna cercare aiuto ".

La rinascita di Fedez passa per la musica, lui vuole che sia così ed è in quest'ottica che si inserisce la nuova

stagione dei. Domani il rapper ha annunciato che farà un comunicato importante e pare sarà proprio il ritorno sulle scene dal vivo, dalle quali manca dal 2019. Sarà la musica a salvare Fedez?