Ferragni in montagna con i figli: ecco cosa c'è dietro l'ombra nella foto

Il servizio di Novella 2000, che ha seguito i Ferragnez fino alla val Seriana lo scorso weekend per fotografarli assieme, è stata un po' una "tana" per la coppia. Da dopo Sanremo, infatti, i Ferragnez hanno in qualche modo assecondato le voci di una crisi familiare scaturita dal comportamento del rapper sul palco del teatro Ariston, smettendo di riprendersi e fotografarsi insieme, almeno sui social. La kermesse canora, della quale Chiara Ferragni è stata co-conduttrice, ha probabilmente rappresentato uno spartiacque, non tanto nella vita familiare, che non sembra essere cambiata, quando nella percezione di coppia, quella sì che sembra entrare in crisi.

Soprattutto, sembra essere entrato in crisi il rapporto di fiducia che la coppia ha costruito negli anni con il pubblico social, che si sente preso in giro dai due. L'ultimo esempio è arrivato proprio nel weekend. Le foto di Novella 2000 hanno svelato il segreto di Pulcinella, ossia che la coppia sta assieme e si fa anche i weekend fuori porta, nonostante il rapper abbia mandato pochi giorni prima un certificato medico al tribunale di Ancona per giustificare la sua assenza in aula nel processo per la strage della tragedia di Corinaldo. Svelata la composizione della "carovana Ferragnez" tra le montagne della bergamasca, a quel punto sarebbe stato ancora più ipocrita da parte della Ferragni condividere un post sulla giornata con i figli escludendo del tutto Fedez da quel racconto. Ma, non volendo pubblicare esplicitamente uno scatto insieme al marito, cosa si è inventata l'influencer?

Ha pubblicato un carosello di foto e nell'ultimo slot, così, tanto per aumentare l'hype una volta circolata la voce, ha inserito uno scatto che la ritrae insieme ai suoi figli. Ma è il dettaglio dell'ombra che si staglia sul tavolo a incuriosire i follower, che in quella sagoma riconoscono quella di Fedez. "Urla" di giubilo e felicità da parte dei seguaci della coppia, che ora plaudono al ricongiungimento (ma quale?) e che sperano di vedere a breve una foto della famigliola riunita. Ma se da un lato ci sono quelli che si sono evidentemente stancati della pantomima della coppia, dall'altra ci sono quelli che si bevono qualunque mossa di marketing dell'influencer, il cui lavoro è quello di tenere alta l'attenzione sulla sua persona e, quindi, sulla sua immagine social.