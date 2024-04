Ferragni torna sui social con il "revenge dress". Ma arriva la stoccata dell'Antitrust

Sarà una coincidenza, ma terminato il viaggio a Los Angeles per il Coachella di Fedez, Chiara Ferragni è tornata sui social. Potrebbe non essere una casualità per l'influencer, che potrebbe aver temuto di essere oscurata dal marito, o ex marito. Ma comunque, ora l'imprenditrice digitale ha fatto il suo (ennesimo ritorno) con dei contenuti che provengono direttamente dalla Biennale di Venezia. Ferragni è arrivata in Laguna per visitare la mostra del suo (e di Fedez) amico Francesco Vezzoli, con il quale i Ferragnez in passato hanno collaborato. Nessun "outfit check", nessun contenuto da "ehi guys" per lei e, soprattutto, niente foto con i bambini.

Ha indossato quello che in tanti considerano un "revenge dress", richiamando quello di Lady D dopo l'intervista in cui il principe Carlo ammetteva di non aver mai interrotto la sua relazione con Camilla. Certo, paragonare le due donne è un esercizio di grande fantasia, ma a molti l'elegante long dress nero, con profondo spacco sulla coscia, quasi inguinale, ha ricordato quello della precedente principessa del Galles. Questo perché sono state diffuse nei giorni scorsi alcune immagini del rapper in dolce compagnia a Los Angeles. Nulla di particolare, in realtà, almeno stando alle foto, visto che Fedez si trovava in comitiva. Ma con lui c'era una ragazza nota nel mondo dei social, Giulia Ottorini, attenzionata dalla Guardia di Finanza ma, soprattutto, nota ai più per i suoi contenuti su Only Fans.

Impossibile conoscere le ragioni della scelta di quell'abito da parte di Ferragni, ma una cosa dal suo ultimo post sembra emergere, ovvero la necessità dell'influencer di cercare una nuova chiave per il suo storytelling. Anche chiamarla influencer, al momento, non è corretto: non ci sono più brand da sponsorizzare, non ci sono più le aziende in fila pronte a regalare viaggi, vacanze e qualunque prodotto pur di vederlo "pubblicizzato" nel suo feed. Chiara Ferragni deve ripartire da se stessa se vuole continuare a essere parte del mondo social ma se non avrà qualcosa da dire, se non riuscirà ad andare oltre l'immagine piatta che ha mostrato finora, per lei l'epilogo è già scritto.