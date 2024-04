Fedez paparazzato con la star di Onlyfans al Coachella. Impazza il gossip sul flirt

Mentre Chiara Ferragni piange la fine del suo matrimonio e i guai giudiziari, sparendo dai social network, Fedez fa di tutto per apparire e ostentare felicità. Il rapper non ama che si parli di lui ma di fatto offre spunti per finire sempre al centro della cronaca rosa. L'ultimo viaggio negli Stati Uniti, che lo ha visto partecipare come spettatore vip al Coachella, l'iconico festival della musica che si svolge nel deserto della California, lo ha fatto finire al centro di alcuni gossip che da ore impazzano sul web.

Ufficialmente Fedez è volato al festival Coachella da solo e in California ha incontrato alcuni amici e colleghi della scena musicale internazionale. Il rapper è rimasto a Los Angeles per cinque giorni e ha assistito a diversi concerti, condividendo foto e video dei live sul suo canale Instagram. Sui social, però, Federico Lucia si è guardato bene dal pubblicare immagini e filmati in compagnia dei suoi amici, ma a sorprenderlo con alcune prezzemoline del web sono stati i paparazzi.

Al fianco del rapper è spuntata l'influencer Giulia Ottorini, star di Onlyfans e ex fidanzata del trapper MamboLosco. Lei, 21 anni, è una reginetta dei social e conta oltre due milioni di seguaci su TikTok e un milione e mezzo di fan su Instagram. "I due sono stati fotografati uno accanto all’altro in America, con anche altri diversi amici, perché entrambi si trovavano al Coachella", riferisce la pagina social Trapperia.ita, proseguendo: "La nota Onlyfanser ha voluto anche darà un piccolo suggerimento ai suoi fan con un tiktok sospetto in cui si riferiva ad un flirt con un ragazzo misterioso, di cui nessuno doveva sapere nulla". Le foto di Fedez e Giulia Ottorini sono diventate virali sul web, alimentando le voci di un presunto flirt in corso.

Ad alimentare ulteriormente i pettegolezzi su Fedez e la sua nuova vita da single felice è stata la rivista Whoopsee, che ha pubblicato altre immagini di Federico Lucia in compagnia di un'altra misteriosa ragazza. Negli scatti condivisi su Instagram il rapper chiacchiera e scherza insieme alla giovane mentre passeggiano per le vie di Los Angeles. L'identità della donna non è stata rivelata, ma nelle fotografie Fedez sembra essere a suo agio con lei. Delle lacrime versate in studio a Belve davanti a Francesca Fagnani per Chiara Ferragni e per la fine del loro matrimonio non c'è traccia. Fedez sembra avere definitivamente voltato pagina in favore di una vita più mondana, divertente e fatta di nuove conoscenze. "E pensare che prima non metteva il naso fuori casa!!", ha ironizzato un utente sotto a uno dei post dedicati a Fedez e alle sue amiche.

Una frase che dice molto della recente trasformazione di Fedez.