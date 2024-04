"Dimagrisce a vista d'occhio, non sta bene". La foto della Ferragni preoccupa i fan

Da oltre quindici giorni Chiara Ferragni è sparita dai social network. La sua pagina Instagram, sulla quale l'imprenditrice digitale pubblicava quotidianamente foto e video della sua vita, è inattiva dal 30 marzo scorso. Ma l'influencer continua a mostrarsi di riflesso sull'account della madre Marina Di Guardo. La famiglia Ferragni ha fatto quadrato attorno a Chiara dopo la fine del matrimonio con Fedez e tra le braccia della mamma e delle sorelle, Valentina e Francesca, l'influencer sembra avere trovato un rifugio sicuro, dove metabolizzare la fine della relazione con il marito e affrontare il futuro professionale incerto dopo il Pandoro gate.

Che fine ha fatto Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha scelto di prendersi una pausa dai social, ma a dare notizie di lei è la madre Marina. Da giorni la scrittrice condivide foto e video delle giornate trascorse in compagnia delle figlie e dei suoi nipoti: dalla gita ai Giardini Botanici di Villa Taranto, sul Lago di Maggiore, al weekend trascorso a Rivalta, sul Trebbia. Nelle immagini non si vedono Leone e Vittoria, ma Chiara Ferragni con le sorelle. Lo sguardo dell'influencer apparentemente felice nasconde l'amarezza di questi ultimi difficili sei mesi, cominciati con la multa milionaria dell'Antitrust per il caso Balocco e culminati con l'addio a Fedez. I commenti ai post di mamma Marina sono stati limitati, come già aveva fatto l'imprenditrice digitale mesi fa, per evitare frasi sgradite e polemiche. Ma l'eccessiva magrezza di Chiara non è sfuggita all'occhio attento dei follower.

Chiara Ferragni sempre più magra

La foto di Chiara Ferragni con la madre fuori da un locale a Rivalta ha fatto il giro del web e sta preoccupando i fan dell'influencer. "Ma solo a me pare che Chiara Ferragni ultimamente sia un po' troppo magra?", ha scritto su X una ragazza, mentre un altro utente ha aggiunto: "Sta dimagrendo a vista d'occhio, non credo stia affatto bene. Basta vederle le gambe". E ancora commenti preoccupati: "Stai dimagrendo troppo... mangia Chiara. A tutto il resto c'è rimedio, all'anoressia no". A dire la verità l'imprenditrice ha sempre sfoggiato un fisico esile e filiforme. A dare l'idea di un'eccessiva magrezza potrebbe avere contribuito l'inquadratura dell'obiettivo della fotocamera, fatta dall'alto. Sicuramente il difficile periodo che la Ferragni sta attraversando non la aiuta e l'ultima intervista rilasciata da html" data-ga4-click-event-target="internal">Fedez a Belve, dove ha parlato anche della fine della loro relazione e delle responsabilità del suo general manager, potrebbero averle fatto perdere l'appetito.