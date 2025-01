"Al Festival senza cachet": i retroscena di Scotti sulla co-conduzione a Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Poche ore fa, Carlo Conti ha annunciato in diretta tv nella "casa" di Antonella Clerici l'invito al Festival di Sanremo per lei e l'altro carissimo amico (come è stato definito) Gerry Scotti, popolare volto tv di Mediaset, in qualità di co-conduttori per la prima serata dell'11 febbraio. Oltre alla decisione di voler partecipare a titolo gratuito, Scotti ha raccontato alcuni retroscena che gli hanno consentito di poter essere presente sul palco dell'Ariston ma che, specialmente per un motivo banale, la sua partecipazione rischiava di saltare.

Il "quasi" mancato accordo

" Vado al festival per il piacere di andarci, senza cachet. È stata l'unica condizione contrattuale che ho posto a Carlo Conti quando me l'ha chiesto. Diciamo che è uno sfizio che posso permettermi e quindi il mio primo festival voglio farlo così ", sono state le parole del volto di Canale 5 intervistato dall'AdnKronos. Fa sorridere, però, che tutto poteva saltare non per un impedimento da parte di Mediaset o per altre cause gravi ma semplicemente perché Carlo Conti non riusciva a raggiungere telefonicamente Gerry Scotti. Ma cos'è accaduto? Il diretto interessato racconta di aver "bloccato" per errore il presentatore toscano sul telefono. " Così lui mi cercava e non riusciva a parlarmi" .

A quel punto, giustamente, ha provato a contattarlo da un altro numero telefonico ma non essendo presente in rubrica, Gerry Scotti ha preferito non rispondere. L'unica soluzione è stato un messaggio di testo. " Sono Carlo Conti, mi hai bloccato, ti sto cercando per invitarti a Sanremo. Così l'ho richiamato e tutto è finito per il meglio ", racconta divertito il volto di Canale 5.

Il via libera di Mediaset

Prima di dare il suo via libera a Conti, però, Scotti si è interfacciato con Pier Silvio Berlusconi per sapere se la trattativa potesse andare in porto ma, fondamentalmente, non è mai avvenuta. " C'è stata una semplice telefonata, anche piuttosto breve. Gli ho detto: 'mi ha chiamato Carlo Conti e mi ha chiesto se vado a Sanremo. Lui ha risposto: 'Ti fa piacere? Ci tieni?'. Io ho detto di sì e lui ha concluso: 'Allora fa piacere anche a noi. Poi, dopo una pausa di un secondo, però ha aggiunto: 'solo per una sera, eh'... ", sorride Scotti.

La verità è che il festival è un evento fuori campionato. E poi io e Carlo siamo stati spesso competitor in tv ma siamo grandi amici. Quindi nel caso è una serata di pax tra amici

Il Festival di Sanremo è l'occasione per la "pax" tv tra Rai e Mediaset ma Scotti non è molto d'accordo con questa definizione. "".