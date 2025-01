Festival di Sanremo, Clerici e Scotti co-conduttori nella prima serata: l'annuncio di Carlo Conti

Ascolta ora 00:00 00:00

Contrariamente alle altre volte con annunci importanti al Tg1, il conduttore del prossimo e imminente Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha voluto svelare in diretta nel corso della trasmissione "È sempre mezzogiorno" di Antonella Clerici quali saranno i due co-conduttori della prima puntata della kermesse canora in onda dall'11 al 15 febbraio. Oltre alla stessa Clerici è stato annunciato un altro grande amico del conduttore fiorentino, Gerry Scotti.

La gag in diretta

A un certo punto della puntata odierna è arrivata la telefonata di Carlo Conti. " Siamo tutt'orecchie, non stiamo nella pelle ", ha affermato la padrona di casa curiosa di conoscere le ultime novità. " Ti ho chiamato perché non ho capito quanto tempo deve stare nel forno la schiacciata fiorentina ", ha chiesto ironicamente Conti. Dopo qualche sorriso e aver detto che scherzasse, il conduttore ha spiegato il motivo di quella telefonata: spiegare chi lo affiancherà nella prima puntata del festival. " Alla prima puntata ho detto che sarebbero stati con me due meravigliosi amici, tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello - sottolinea Carlo Conti - e invece questi due amici sono Antonella Clerici e Gerry Scotti ". Visibilmente emozionata, la Clerici non sta più nella pelle specialmente quando vede inquadrato anche Gerry Scotti in videochiamata. " Gerry, Gerry su Rai Uno ", esclama felice.

Le parole di Scotti

Il clima torna a essere più serio ed è il turno del popolarissimo volto Mediaset che ringrazia il padrone di casa e l'amica Clerici. " So che l'hai chiamato il festival dell'amicizia, e nelle mie interviste quando mi chiedono chi è un amico della televisione, io rispondo sempre Carlo Conti. E quando hanno provato a chiedermi se fossi una donna della televisione chi sarei, io ho sempre risposto Antonella Clerici ". Dopo queste parole anche la Clerici ha ripreso la parola sottolineando quando fosse bello " trovarsi tra amici e fare un festival da amici. Ci divertiremo ", ha commentato Clerici. " Ringraziamo i nostri editori che ci hanno permesso di fare questa cosa ".

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Impossibile non ricordarsi di uno dei volti più amati non soltanto dai professionisti Rai e Mediaset ma dal popolo televisivo per il ricordo indelebile che ha lasciato: stiamo parlando di Fabrizio Frizzi a cui sono stati intitolati alcuni studi Rai a Roma in via Ettore Romagnoli.

Se ci fosse stato sarebbe stato su quel palco con noi nella prima puntata

In qualche modo ci sarà

Carlo Conti ha voluto ricordarlo tra gli applausi generali. "". "", ha aggiunto la Clerici in memoria di chi è stato, davvero, l'amico di tutti.