La fiction, la figlia e l'addio: la storia d'amore tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi

Il 18 novembre 1981 nasceva Vittoria Puccini. L'attrice fiorentina, che oggi compie 42 anni, è uno dei volti più amati del cinema italiano e deve il suo successo alla fiction "Elisa di Rivombrosa". Proprio sul set della popolare serie in costume Vittoria si innamorò del collega Alessandro Preziosi e la loro storia durò dieci anni, conquistando milioni di fan.

L'incontro sul set

È il 2002. Vittoria Puccini ha 21 anni ed è agli esordi della sua carriera. Nel curriculum dell'attrice ci sono solo due ruoli di rilievo nei film "Tutto l'amore che c'è" e "Paz!", quando viene scelta dalla regista Cinzia TH Torrini per interpretare il ruolo di Elisa Scalzi nella fiction in costume "Elisa di Rivombrosa". Il ruolo del conte Fabrizio Ristori, con il quale Elisa ha una travagliata storia d'amore, viene invece assegnato ad Alessandro Preziosi, 29 anni, già molto conosciuto in tv e al cinema. I due si conoscono sul set della serie e il feeling è immediato. Preziosi e Puccini trascorrono i mesi insieme sul set e l'amore da copione si trasforma in qualcosa di più forte durante le registrazioni della seconda stagione della serie, nel 2003. Ma i due attori negano ogni coinvolgimento.

La passione in Bulgaria

Aprile 2004. Alessandro Preziosi è impegnato nelle riprese di un'altra serie tv "Il Capitano". L'attore si trova a Plovdiv, in Bulgaria, e proprio durante la lavorazione della fiction viene raggiunto da Vittoria - che gli fa una sorpresa in occasione del suo compleanno - e i paparazzi del settimanale Chi li immortalano per la prima volta insieme tra baci ed effusioni amorose. I due non riescono più a negare l'attrazione che li lega ed escono definitivamente allo scoperto per la gioia dei fan della fiction, che li rivede protagonisti anche nel 2005.

La gravidanza

A dicembre 2005 inizia a circolare l'indiscrezione sulla presunta gravidanza di Vittoria Puccini. Alcune persone vicino all'attrice rivelano che è in dolce attesa, ma lei, da sempre molto riservata, si rifiuta di confermare la notizia ma non smentisce: "È una cosa così intima che voglio tenere per me. Non rilascio interviste in questo momento". Nonostante l'attesa, Vittoria continua a lavorare su diversi set di "Ma quando arrivano le ragazze?" e "Il destino di un principe". Nella primavera del 2006 nascondere le forme è impossibile e il 16 maggio Vittoria Puccini dà alla luce la piccola Elena in una clinica di Firenze. A dare la notizia ufficiale è "Tv Sorrisi e Canzoni". " La nascita di Elena è stata una esplosione di luce, e poiché il mondo, quello bello e sano, vive anche di luce riflessa, vi ringrazio di tutta l’energia umana, cristiana e generosa che mi avete regalato in questi nove mesi di gravidanza di Vittoria" , dichiara Preziosi nella prima intervista rilasciata dopo la nascita della figlia.

Le voci sulle nozze

Nel 2008 Vittoria Puccini è all'apice della carriera e conquista il Premio Diamanti al Cinema come migliore attrice protagonista, alla Mostra del Cinema di Venezia 2008. Per l'attrice è un momento d'oro e l'amore per Alessandro Preziosi sembra essere destinato a arrivare all'altare. Il settimanale Eva3000 dedica alla coppia la copertina parlando di "nozze in vista". Per la rivista il matrimonio si terrà in estate a Capri, ma il sì, in realtà, non arriva. In compenso, nel 2009, la coppia vive un momento di forte crisi, che sembra essere rientrata nell'estate 2009, quando la coppia viene immortalata in barca.

Il tradimento di Preziosi

È il 2010. Alessandro Preziosi viene paparazzato mentre bacia una modella, Giorgia Pagliacci, dopo avere passato la notte insieme in un hotel a Cesena. Le foto finiscono su Chi ma la ragazza smentisce ogni coinvolgimento, parlando di semplice amicizia. La storia, però, crea una frattura con Vittoria e Preziosi, per recuperare il rapporto con la compagna, decide di fare un gesto estremo, chiedendo pubblicamente scusa alla Puccini proprio sulle pagine di Chi: "Non posso esimermi dal considerarmi un cretino, ho trasformato la leggerezza in superficialità, sono stato irresponsabile". Giorgia Pagliacci non ci sta e ospite di Barbara D'Urso rivela, che la relazione non è durata una notte ma bensì sei mesi.

La pace poi l'addio

Vittoria Puccini sembra essere disposta a perdonare il compagno e insieme si presentano sul red carpet di "Baciami Ancora" il film di Gabriele Muccino, che vede come protagonista femminile proprio Vittoria Puccini. Ma è l'ultima volta che la coppia appare in pubblico felice e sorridente. Pochi mesi dopo, è gennaio 2011, i paparazzi sorprendono Vittoria e Alessandro in un parco durante una furiosa lite. Preziosi afferra con forza la compagna durante la discussione e sembra fuori di sè. Poi se ne va lasciando la madre di sua figlia in lacrime da sola. Poche settimane dopo il settimanale Chi esce con la notizia esclusiva: "Si sono lasciati, lei è innamorata di un altro". La notizia non viene confermata, ma l'addio tra Preziosi e Vittoria Puccini sì. I motivi della rottura non vengono però resi noti.

