Bonolis: "Ecco perché è finita con Sonia"

Lo conosciamo per essere uno tra i conduttori più istrionici delle reti Mediaset, capace di essere ironico ma anche una persona molto intelligente e profonda. Paolo Bonolis per tutti è il conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin ma è anche un marito e un padre amorevole. Appena un anno fa, in una lunga esclusiva che è stata regalata a Vanity Fair, Bonolis e Sonia Bruganelli raccontano la fine del loro matrimonio. Da quel momento in poi – ma di comune accordo – la coppia più influente della tv ha preso strade diverse, senza dimenticare però gli obblighi familiari. E ora, proprio a un anno esatto dalla loro separazione, Paolo Bonolis si racconta tra lavoro e vita privata in una lunga intervista che ha rilasciato al podcast di Gianluca Gazzoli. Qui rivela anche i motivi che hanno spinto lui e Sonia mettere fine a quel matrimonio di amore e di affari. Dalle sue dichiarazioni, però, non c’è nessun rancore.

“Ho cinque figli, due nipoti, ho gli amici, gioco a padel, viaggio, leggo, vado a vedere l'Inter. Faccio una vita normalissima – esordisce Bonolis -. " La vita privata? È fatta di tanti impegni”. E poi subito ammette come, proprio questa vita privata così piena di case da fare, non ha aiutato a mantenere vivo il suo matrimonio. “Quello che è successo non è figlio del lavoro, ma di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati – ammette -. Così come una persona ha delle cose che ti può dare, tu le accogli, quando non te le può dare più o non te le vuole dare più, perché devi pretenderle? – continua - Funziona così, non si può pretendere altro. Preferisco che una cosa finisca piuttosto che diventi bugiarda. I sentimenti si trasformano, è una cosa normale, devi essere felice di ciò che hai avuto ".

Un matrimonio quello tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che è durato ben 26 anni coronato non solo da successi professionali ma anche da figli e nipoti. Ma oltre a questo, entra a gamba tesa anche nel dibattito della tv di oggi e cosa è diventata nell’epoca dello streaming legale e selvaggio. “ Oggi si cerca di fare meno cose nuove, è diventato un territorio coloniale. Quindi diventa noiosetta – afferma -.

