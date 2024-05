"Conti non lo farà": Bonolis punge Amadeus. Che risponde con un meme

La Rai non sarà più la stessa dalla prossima stagione televisiva. Come ben sappiamo, Amadeus ha lasciato la tv di Stato per accettare un contratto di lavoro sul canale Nove di Discovery. Con lui si è conclusa un’epoca piena di successi in Rai ma, proprio la sua uscita di scena, ha portato via con sé non poche polemiche. Alcune di queste sono state palesi, altre sono state piuttosto sibilline. Come quelle di Paolo Bonolis. Il conduttore di Avanti un altro, che in passato anche lui è stato un volto Rai, è stato intervistato da La Repubblica e, oltre a parlare del suo percorso lavorativo, senza dimenticare la sua vita privata, è stato interrogato anche sulla questione Sanremo. Di fatti, prima che venisse annunciata la conduzione di Carlo Conti, era proprio Paolo Bonolis che era in lista per il primo festival post-Amadeus. Da ciò che è trapelato dall’intervista, però, l’ex marito della Bruganelli ha accolto con benevolenza la scelta di Carlo Conti. Eppure, nel bel mezzo delle sue dichiarazioni, non ha dimenticato di inviare (forse casualmente o volutamente) una stoccata ad Amadeus. E proprio l’ex volto Rai ha poi risposto suoi social con un mene. Ma andiamo con ordine.

“ Sono felice per lui – esordisce Bonolis nell’intervista, parlando del prossimo Sanremo affidato a Carlo Conti-. È uno dei pochi amici che ho nel mondo dello spettacolo insieme a Antonella Clerici e mio fratello Luca Laurenti .”, aggiunge. A far scatenare questo botta e risposta tra i due conduttori è stata una dichiarazione successiva di Bonolis che, per l’appunto, sembra essere una critica non poco benevola al lavoro di Amadeus. Bonolis, infatti, loda molto la scelta di Conti al timone della kermesse e afferma che non bisogna assolutamente mettere a paragone i due. “ Mi è piaciuta tantissimo la risposta che Carlo ha dato a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non fare il 74% di share ottenuto quest’anno da Amadeus – racconta Bonolis – Lui ha detto che non farà lo stesso errore di chiudere un Festival alle tre di notte ”. Queste parole avrebbe scatenato l’ironia pungente di Amadeus.

Il conduttore, infatti, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato l’immagine di un castoro che rosicchia un pezzo di legno, segno che non ha apprezzato le confessioni di Bonolis.

La storia in questione è stata commentata anche da Giovanna Civitillo. Si potrebbe trattare di una casualità, di uno scherzo ma dato che il post di Amadeus è arrivato in rete poco dopo l’intervista di Bonolis, si crede che tra i due ci sia un po' di tenzione.