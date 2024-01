È finita tra Paola di Benedetto e Raoul Bellanova: "Ci siamo lasciati"

"Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e per il suo lavoro ma la nostra storia finisce qui". Così Paola Di Benedetto ha annunciato la fine della love story con Raoul Bellanova. L'ex gieffina e ex fidanzata di Federico Rossi, del duo Benji e Fede, ha scelto Instagram per confermare le voci che circolavano da giorni sulla rottura con il calciatore del Torino. I gossip si erano fatti insistenti negli ultimi giorni, vista la lunga assenza social della coppia, ma solo oggi la Di Benedetto ha voluto fare chiarezza.

La storia tra Paola Di Benedetto e Bellanova

Paola e Raoul si erano conosciuti all'inizio dell'estate e la frequentazione sembrava essere seria. Lei usciva da due delusioni amorose (il flirt con Rkomi e quello che Matteo Berrettini); lui classe 2000 era single. Dopo una breve frequentazione lontano dai riflettori, Paola e Raoul erano usciti allo scoperto. Sui social l'ex gieffina e oggi speaker radiofonica condivideva spesso foto e video della sua vita di coppia. Lo scorso novembre il settimanale Chi li aveva addirittura pizzicati insieme a fare la spesa. "Prove di convivenza" aveva titolato la rivista di gossip, facendo intendere che i due stessero pensando a un progetto di vita insieme, che però si spento sul nascere. Da giorni si vociferava che Paola Di Benedetto e il calciatore del Torino fossero in crisi, ma i diretti interessati non avevano confermato le indiscrezioni, anzi. L'ex gieffina aveva condiviso una foto nel giorno del suo 29esimo compleanno, festeggiato pochi giorni fa, proprio con Raoul. Ma poi, subito dopo, è arrivato l'annuncio.

La fine della relazione

Come spesso accade per i volti noti, la comunicazione ufficiale della rottura è arrivata a mezzo social, soprattutto per fare chiarezza sui motivi che hanno portato all'addio. Da circa una settimana, infatti, si parlava di un presunto tradimento di Bellanova come causa principale della rottura. Così, attraverso una storia Instagram, Paola ha confermato la fine della relazione con Bellanova e ha smentito le voci. "Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che con piacere abbiamo condiviso momenti della nostra vita con voi", ha scritto sul web l'ex gieffina, proseguendo: "Ci tenevamo a sottolineare che non c'è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d'incontro". Paola ha infine svelato che la coppia attraversava una crisi da tempo e che c'erano stati "ripetuti tentativi" per superarla, ma senza successo.