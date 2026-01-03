Fiocco rosa per Anna Tatangelo: è nata la piccola Beatrice

Fiocco rosa in casa Tatangelo. Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta, nella mattina del 3 gennaio 2026, in una clinica romana, è nata Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni. La notizia è stata appresa dall’Adnkronos e ha immediatamente fatto il giro del web, suscitando grande entusiasmo tra fan e colleghi del mondo dello spettacolo.

Per la cantante di Sora, che compirà 39 anni il prossimo 9 gennaio, si tratta di un momento di grande felicità e di un nuovo capitolo della sua vita personale e familiare.

L’annuncio della gravidanza sui social

La dolce attesa era stata annunciata lo scorso giugno 2025 con un post su Instagram, intimo ed emozionante. Anna Tatangelo aveva condiviso uno scatto in bianco e nero, nel quale mostrava con orgoglio il pancione, accompagnato da parole che avevano profondamente colpito i suoi follower:

" Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e protegggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande ". Un messaggio intenso, che raccontava la serenità e la consapevolezza con cui la cantante stava vivendo questa nuova maternità.

Mamma bis: la seconda figlia dopo Andrea

Beatrice è la secondogenita di Anna Tatangelo. La cantante è infatti già madre di Andrea, nato nel 2010 dalla lunga e nota relazione con Gigi D’Alessio. Oggi Andrea ha 15 anni e, come raccontato dalla stessa Anna in diverse interviste, ha accolto con entusiasmo l’arrivo della sorellina, dimostrandosi " maturo e protettivo " nei confronti della madre e della nascitura.

L’annuncio in famiglia

A dare il primo annuncio social della nascita è stato il fratello di Anna, Maurizio Tatangelo, che ha condiviso su Instagram una tenera immagine della manina della neonata, accompagnata da una dedica affettuosa: " Auguri amore di zio, bellissima ".

Foto fonte Instagram

Subito dopo, sono arrivati tantissimi messaggi di congratulazioni, tra cui quelli di Bianca Guaccero, Alessandra Amoroso, Elisabetta Gregoraci, Elisa D’Ospina e Giorgia, a testimonianza dell’affetto che circonda la cantante anche nel mondo dello spettacolo.

Chi è Giacomo Buttaroni, il compagno di Anna Tatangelo

Lontano dai riflettori, Giacomo Buttaroni, 31 anni, è un ex calciatore professionista che ha militato anche in Serie B. Costretto a lasciare l’agonismo a causa di ripetuti infortuni, oggi lavora come allenatore e si dedica alla formazione di giovani calciatori.

Vive a Roma, dove ha fondato un club sportivo nella zona sud della Capitale. La relazione con Anna Tatangelo sarebbe iniziata nel 2024, dopo che i due si sono conosciuti nel centro sportivo frequentato dal figlio Andrea. Fin dall’inizio, la coppia ha scelto la massima discrezione, mantenendo la propria storia lontana dal clamore mediatico. Le voci di una presunta crisi, circolate nei mesi scorsi, sono state prontamente smentite dalla cantante.

Il significato speciale di questa maternità

In una recente intervista a Verissimo, Anna Tatangelo aveva raccontato con grande sincerità il valore profondo di questa seconda gravidanza: " Ero quasi una bambina quando ho avuto Andrea, ora invece sono una donna matura ". La cantante aveva anche confessato di desiderare da tempo una figlia femmina: " Dopo avere avuto un maschietto, desideravo tantissimo una femminuccia. Ora sta per arrivare la mia principessa: lo considero il completamento del mio essere donna ".

Un desiderio che, secondo Anna, era scritto nel destino, anche alla luce di un ricordo legato alla madre Palmira, scomparsa tre anni fa: " Mi diceva sempre: 'Dopo Andrea ora toccherà a una bambina '".

Un nuovo inizio

Parlando del compagno, Anna Tatangelo ha più volte sottolineato quanto abbia inciso sulla sua serenità il fatto che Giacomo non faccia parte del mondo dello spettacolo, " In lui ho riconosciuto immediatamente gli stessi miei valori. Ci siamo trovati in tutto, soprattutto nel modo semplice di affrontare la vita ".

Con la nascita di Beatrice, Anna Tatangelo apre così un nuovo

personale, fatto di amore, maturità e nuove responsabilità, lontano dai clamori ma vicino agli affetti più veri. Un fiocco rosa che segna non solo una nascita, ma anche una