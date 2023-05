Fiorello su Sanremo e Amadeus: "Era uno scherzo, fa anche il sesto"

Fiorello costretto a chiarire dopo la sua recente dichiarazione (scherzosa) su una possibile rinuncia di Amadeus alla conduzione della prossima edizione di Sanremo. In diretta su Tv Talk, lo showman ha voluto tranquillizzare i fan del Festival, precisando che la sua era stata semplicemente una boutade.

Lo scherzo a Viva Rai2!

Nel corso della trasmissione Viva Rai2! andata in onda ieri, Fiorello ha approfittato della rassegna stampa mattutina per fare dell'ironia sulle recenti notizie che riguardano la Rai. Il primo strale è stato rivolto alla giornalista e conduttrice Lucia Annunziata, che ha rassegnato le proprie dimissioni con una lettera indirizzata ai vertici.

" Gli italiani sono disperati da quando se n'è andata Lucia Annunziata ", è stato il commento di Fiorello. " Pensano che gli italiani siano interessati a ‘ste cose: no! Non siamo il centro del mondo! Non siamo niente! Siamo solo dei saltimbanchi! Alla gente non gliene frega niente! ". Poi, rivolto alla Annunziata: " Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai ".

Dopo la prima punzecchiata, il conduttore ha poi scatenato il panico fra gli spettatori, parlando di Amadeus e lanciando la cosiddetta "bombetta". " Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: 'Non so se quest'anno farò Sanremo'. La butto lì. M'ha detto: 'Non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo'. Non lo so. M'ha detto così ".

Tanto è bastato a destare preoccupazione in tutti coloro che si aspettano di vedere nuovamente Amadeus alla guida del prossimo Festival di Sanremo. Secondo il contratto stipulato fra il direttore artistico e la Rai, infatti, la collaborazione per il Festival è prevista fino al 2024 incluso. Rimane, dunque, ancora una edizione da fare.

Il chiarimento

La risposta del web non si è fatta attendere, tanto che oggi Fiorello ha voluto chiarire, spiegando che la sua era soltanto una battuta. "Ma secondo voi è reale un mondo in cui Amadeus dica: 'Sai, non so se farò Sanremo?' Ma state scherzando?" , ha dichiarato in diretta su Tv Talk. " Lo fa, lo fa, se glielo chiedono fa pure il sesto! ", ha aggiunto.