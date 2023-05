"Non so se farà Sanremo". Fiorello sgancia la bomba su Amadeus e il Festival 2024

Fiorello a Sanremo non ci va, ma è come se ci fosse. Tutto ciò che succede fuori e dentro al teatro Ariston passa da lui che, quasi quotidianamente, sgancia bombe, fa rivelazioni e offre anticipazioni attraverso il suo programma Viva Rai2. L'ultima "bombetta" - come l'ha definita lui stesso - parla di Amadeus e del suo possibile forfait al prossimo festival di Sanremo: " Non sa se quest'anno lo farà ".

Fiorello ha dato il buongiorno ai telespettatori con una notizia di quelle che lasciano perplessi. "Bomba, boutade o esagerazione?", ha ironizzato il Corriere, riportando quanto successo alle prime luci dell'alba di questa mattina, quando lo showman siciliano ha suonato la sveglia televisiva con l'indiscrezione. " Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: 'Non so se quest'anno farò Sanremo'. La butto lì ", ha riferito Rosario Fiorello ai microfoni di Viva Rai2, cogliendo tutti di sorpresa.

Amadeus e il contratto per Sanremo

Amadeus è sotto contratto con la Rai come direttore artistico del festival di Sanremo fino al 2024 e come già anticipato a fine Sanremo 2023, la prossima edizione sarà l'ultima per il conduttore. Le voci su una possibile scissione dei ruoli - la direzione artistica ad Amadeus e la conduzione a qualcun'altro o viceversa - non hanno mai trovato conferma. C'è chi è pronto a scommettere, però, che le nuove nomine a viale Mazzini potrebbero influenzare non solo i palinsesti e le varie conduzioni, ma anche il prossimo Festival. " Se dovessero mandarmi via, che devo fare? Me ne vado... Se il mio mandato dovesse finire qui, faccio le valigie" , aveva detto il presentatore a fine Sanremo pochi mesi fa, rispondendo alle domande della stampa su un possibile addio anticipato.

La "bombetta" di Fiorello