Fiorello in vacanza è irriconoscibile. La foto in Sardegna è virale sui social

Un po' Flavio Briatore, un po' Stefano De Martino (tra qualche anno). È un Rosario Fiorello decisamente diverso dal solito quello visto sui social network poche ore fa, nella foto condivisa da un popolare chef che ha avuto la fortunata di incontrare in vacanza lo showman siciliano. Lo stesso Raffaele Buonaiuto, cuoco del Forte Village di Santa Margherita di Pula, ha faticato a riconoscerlo quando lo ha incontrato nella sala delle colazioni del resort sardo, dove il conduttore di VivaRai2! sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza.

Fiorello in vacanza in Sardegna

Rosario Fiorello sta trascorrendo alcuni giorni di riposo in Sardegna insieme alla moglie Susanna. Dopo due settimane trascorse nella sua terra natale, in Sicilia, lo showman è volato sull'isola sarda per concedersi qualche altro giorno di vacanza e ha silenziato i suoi canali social. Niente video né foto delle sue ferie, ma del resto Fiore è da sempre geloso della sua privacy e usa Instagram solo per motivi di lavoro e qualche comparsata sporadica. A "tradirlo" è stato uno dei dipendenti del Forte Village di Santa Margherita di Pula, dove sta soggiornando, che ha pubblicato su Instagram una foto che ha ben presto fatto il giro del web per una particolarità: Fiorello è praticamente irriconoscibile.

La foto social e i commenti del web

Con la barba bianca lunghissima e i capelli folti quello nella foto sembra essere, in tutto e per tutto, un sosia del popolare conduttore. A dire la verità qualche dubbio lo ha avuto anche lo chef con il quale Fiorello si è fatto fotografare, Raffaele Buonaiuto, uno dei cuochi di punta della cucina del resort sardo. "Rosario Fiorello con capelli brizzolati e la barba fai fatica a riconoscerlo...", ha scherzato chef Buonaiuto condividendo sul suo profilo Instagram la foto insieme al comico siciliano e a dispetto dei capelli incolti, della barba lunghissima, degli occhiali scuri e del look casual, quello nella foto è proprio Fiorello. Lo showman si è prestato con gentilezza a farsi immortalare con lo chef mentre stava mangiando in compagnia della sua famiglia nella sala ristorazione del resort. Uno scatto veloce che, una volta condiviso sul web, è diventato ben presto virale proprio per il look inconsueto di Fiorello. E i commenti ironici si sono sprecati.

C'è chi lo ha paragonato a Tom Hanks nel film "Cast Away" e chi invece a Flavio Briatore e Francesco Paolantoni. Paragoni che hanno fatto sorridere i suoi fan, che sperano di rivederlo presto in tv dopo l'addio a VivaRai2.