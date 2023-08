Briatore in vacanza con i figli Nathan Falco e Leni Klum: chi è la modella 19enne

Vacanze in famiglia per Flavio Briatore. L’imprenditore ha condiviso uno scatto sui social in cui posa sorridente insieme ai suoi due figli: Nathan Falco, nato 13 anni fa dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci, e Leni Klum, avuta nel 2004 dall’ex compagna, la modella tedesca Heidi Klum. "Vacanza a Monaco con Leni e Nathan Falco", scrive Briatore nella didascalia che accompagna la foto, ricevendo tantissimi commenti, tra cui quello dell’ex moglie Elisabetta che ha aggiunto due cuori come emoji. Le immagini testimoniano che tra i due fratelli, nonostante non vivano sotto lo stesso tetto, regna il sereno.

Chi è Leni Klum, la figlia di Flavio Briatore

La storia del rapporto tra Leni e il padre Flavio è molto complessa e rimane strettamente privata. Leni, modella e classe 2004, è nata qualche mese dopo la fine della relazione tra Briatore e l’angelo di Victoria’s Secret Heidi Klum. Un clima decisamente poco sereno che portò l’imprenditore alle drastica – e difficile – decisione di non riconoscere la figlia. Leni, infatti, è cresciuta con il compagno dell’epoca della madre, il cantante Seal, che l’ha poi adottata, rendendola giuridicamente sua figlia. È per questo che l'ex team manager di Benetton e Renault in Formula 1 è molto grato a Seal e, a questo proposito, avevo riferito qualche tempo fa a Repubblica: “Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei […] E’ non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come la ha cresciuta. Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che l’ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto".

Il primo incontro nel 2018

Padre e figlia si sarebbero conosciuti per la prima volta soltanto nel 2018, quando Leni aveva ormai compiuto 14 anni. Tuttavia, i due si sarebbero sentiti nel corso degli anni telefonicamente. Poi, nel 2022, l’imprenditore ha invitato la modella a trascorrere qualche giorno di vacanza in Sardegna, occasione in cui la ragazza ha avuto modo di conoscere il fratellastro Nathan. "Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto ‘papà io già lo sapevo’. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto" raccontò l'imprenditore a la Repubblica. Poi aggiunse: "Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti". E per chi lo criticava definendolo un padre assente riferì: "Sono orgoglioso di lei, non la amo meno di Falco”. Anche Elisabetta Gregoraci aveva spiegato quanto il rapporto tra Nathan e la sorella, per quanto si fossero conosciuti in ritardo fosse molto solito e così aveva detto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo: “Si cercano molto, si sentono spesso". Insomma, stando alle foto pubblicate dall'imprenditore su Instagram quest'anno le cose sembrerebbero andare ancora meglio.