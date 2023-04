"E quest'estate cosa facciamo?". Lo sfogo di Briatore in autostrada

Non è iniziato con il piede giusto il giorno di Pasqua per Flavio Briatore, bloccato in coda tra decine di auto nel bel mezzo dell'autostrada A 10 in direzione di Ventimiglia. Sul proprio account Instagram, l'imprenditore ha pubblicato un video di quasi un minuto in cui ha documentato quella che chiama ironicamente " una bella coda pasquale " mostrando ai suoi follower la situazione e lanciando più di qualche frecciatina a chi si occupa della viabilità.

Il disappunto di Briatore

" È incredibile che non riusciamo mai a sistemare queste autostrade ", ha dichiarato, sottolineando le tempistiche del traffico in cui si trova: almeno mezz'ora prima che la situazione possa sbloccarsi ma " poi sicuramente ce ne saranno altre ". Il Briatore pensiero è sconfortato e pessimista, consapevole anche di essersi trovato in questo modo anche in altre situazioni nel recente passato come ci siamo occupati sul Giornale.it. " Siamo a Pasqua, giusto, ma poi quest'estate cosa facciamo? ", si domanda nel video, immaginando che " tutta l'area per andare a Genova sarà bloccata ".

Tutti paghiamo il biglietto"

L'allusione a chi si deve occupare in prima persona di snellire il traffico autostradale è chiara e Briatore continua nel suo pacato disappunto. " Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto e siamo tutti contenti. Et voilà, ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi. È un'abitudine, ci hanno anche abituato alle code ", sottolinea, prima di chiudere il suo intervento con un sorriso che non nasconde l'amarezza per la situazione del traffico. " Buona Pasqua, e buona coda ".

Le reazioni social