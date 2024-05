"Ha detto no a Milly Carlucci". Il retroscena su Belen Rodriguez

Sembrava quasi fatta e invece la partecipazione di Belen Rodriguez a Ballando con le stelle è saltata o almeno è quello che si vocifera da ore nell'ambiente televisivo. La showgirl argentina era data per certa nel cast dello show del sabato sera di Rai1, che tornerà in onda il prossimo autunno. Ma secondo quanto riferito dal settimanale Nuovo TV, Belen ha rifiutato l'offerta di Milly Carlucci, che la voleva in pista, proprio mentre la conduttrice Rai sta ultimando la composizione del cast.

Ballando con le stelle, Belen non ci sarà

Da settimane si vociferava che Belen avrebbe partecipato alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Dopo avere avuto in studio lo scorso anno Stefano De Martino come ballerino per una notte, Milly Carlucci sognava di mettere a segno un altro colpaccio (come quello di Wanda Nara) facendo firmare un contratto alla showgirl. E tutto faceva pensare che l'accordo ci sarebbe stato. L'argentina si era addirittura iscritta a una scuola di ballo per perfezionare la tecnica e per arrivare preparata all'appuntamento serale di Rai1. Ma qualcosa è cambiato nell'ultimo periodo e la Rodriguez ha deciso di fare un passo indietro. "Non parteciperà al programma", ha sintetizzato la rivista di gossip, dedicando a Belen e al suo nuovo compagno, l'ingegnere siciliano Angelo Edoardo Galvano, un ampio servizio: "Lui ha saputo conquistare la Rodríguez e ridarle il sorriso".

I motivi del forfait

Dopo Nuovo TV anche il sito di Davide Maggio ha confermato il forfait dell'argentina: "Belen, che non è nuova a colpi di coda, avrebbe fatto marcia indietro last minute. Un peccato sia per la showgirl, che avrebbe potuto godere di una vetrina di spicco e a lei inedita dopo un periodo d’assenza, sia per il programma, visto che Belen rimane garanzia di attenzione mediatica". I bene informati sostengono che l'amore per il nuovo compagno, Angelo Edoardo, l'abbia spianta a tenersi lontana dai riflettori e dalla televisione, dove manca da tempo. Ma tra i motivi del "no" a Milly Carlucci ci potrebbe essere anche il format della trasmissione di Rai1. A Ballando con le stelle si danza ma si parla anche della propria vita e forse l'argentina ha temuto proprio questo aspetto.

Al banco dei giudici, poi, le critiche e le polemiche - anche personali - sono sempre pronte a infiammare lo studio e Belen, che in questo momento sembra avere ritrovato un po' di serenità, pare voglia evitare discussioni e provocazioni.