Foto intime "con la toga di don Matteo". L'audio su Bova pubblicato da Corona

Il caso di Raoul Bova continua ad alimentare il chiacchiericcio da ombrelone nonostante sia una questione molto seria, considerando che c'è un fascicolo aperto dalla procura di Roma con l'ipotesi di reato di tentata estorsione e che l'ex compagna di Bova sembra intenzionata a chiedere l'affidamento esclusivo delle figlie. L'attore è un volto popolare della televisione italiana, per anni è stato identificato come "Capitano Ultimo" e da qualche tempo veste la tonaca di Don Matteo, che per diverse stagioni è stata portata da Terence Hill. Il prete di montagna è uno dei personaggi seriali più amati del nostro Paese e il fatto che sia stato affidato a lui è un segno di grande fiducia da parte dell'azienda pubblica. Alcune indiscrezioni hanno rivelato che proprio quel ruolo sarebbe stato in bilico, anche se non vi sono conferme in merito, e proprio a tal proposito Fabrizio Corona ha pubblicato un nuovo "spiffero" sulla vita privata dell'attore.

Si tratta di un audio inviato da una persona che non vuole evidentemente farsi riconoscere, visto che la sua voce è stata travisata elettronicamente prima della pubblicazione, secondo il quale Bova con una ragazza di cui non viene resa nota l'identità, quindi non è chiaro se si tratti di Martina Ceretti, non avrebbe avuto rapporti intimi. Ma, dice ancora la voce, " ha anche delle foto mentre registrava Don Matteo, lui mandava le foto del ca*** a lei ". A quel punto, Corona, che aveva preventivamente capito cosa sarebbe stato interessante per l'opinione pubblica, fa la domanda specifica: " Con la tonaca di Don Matteo ". La voce, quindi ha ribadito il concetto in maniera più esplicita: " Lui le mandava le foto, 'guarda cosa mi fai fare', con la tonaca di Don Matteo ".

Ovviamente la fonte non è nota e non è possibile accertare ora se dica il vero o meno, partendo dal presupposto che il comportamento di Bova non costituisce reato, al massimo mancanza di buon gusto.

Per quanto riguarda la storia con Ceretti, Bova ha più volte ribadito, anche tramite i suoi avvocati, che la relazione conera finita quando ha intrattenuto la relazione con la modella. Tuttavia la spagnola sostiene esattamente il contrario e anche per questo motivo vorrebbe l'affidamento esclusivo delle figlie.