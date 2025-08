L'indiscrezione su Raoul Bova: "Ora rischia di perdere Don Matteo"

Momento delicato per Raoul Bova. L’attore è finito al centro del dibattito pubblico dopo la pubblicazione delle chat e degli audio con Martina Ceretti, con la quale ha avuto una relazione, e dopo la rottura con Rocio Munoz Morales. In attesa degli sviluppi delle indagini, emergono importanti indiscrezioni sul futuro professionale del 53enne: secondo quanto riportato da Di Più Tv e Nuovo, Bova potrebbe perdere “Don Matteo”.

Secondo le due testate, infatti, la Rai starebbe valutando se “è ancora opportuno lasciare” a Bova “il ruolo di don Massimo” nella nota serie. Il dubbio è legato ovviamente alle voci che coinvolgono l’attore. A causa del clamore della vicenda, secondo i due settimanali, l’interprete potrebbe essere costretto a dare l’addio al personaggio che tre anni fa ha preso il posto di Terence Hill.

Ma le indiscrezioni non si fermano qui e coinvolgono proprio quest’ultima leggenda del grande e piccolo schermo. Qualcuno, infatti, vorrebbe il ritorno di Terence Hill al posto di Bova. La Rai sta valutando il da farsi: i nodi da sciogliere restano a tanti, a partire dalla presunta volontà di Hill di tornare a vestire i panni di don Matteo.

“Don Matteo” è la serie di punta della Rai e proprio per questo sarebbero in corso delle riflessioni sul Bova-gate.

Il timore potrebbe essere legato alle, ma va rimarcato che per il momento nessuno ha messo in discussione la presenza dell’attore nella prossima stagione della serie prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Ricordiamo che le riprese sono in corso proprio in queste settimane e nel cast figurano tra gli altri Nino Frassica, Nathalie Guetta, Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini.