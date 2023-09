Ferragnez pronti a traslocare: ecco quanto costa il superattico a Citylife

I Ferragnez sono pronti a traslocare. La consegna era prevista per l'estate 2023, ma quando si parla di edilizia, si sa, i tempi sono relativi. Entro la fine dell'anno, però, Fedez e Chiara Ferragni entreranno nel loro lussuosissimo nuovo appartamento nel cuore di Citylife. Si tratta di un attico e superattico costruito all'interno del nuovo complesso Libeskind II a due passi da dove la coppia vive oggi e il cui valore stimato si aggira attorno ai 6 milioni di euro.

Cifre folli ma in linea con il mercato immobiliare meneghino e tenendo conto che i Ferragnez non hanno lesinato sullo spazio, scegliendo l'appartamento più grande - una penthouse su due livelli all'ultimo piano dell'edificio - con una metratura che, si vocifera, sfiorerebbe i 300 metri quadrati.

I dettagli del superattico dei Ferragnez

Come già era successo in altre occasioni Chiara Ferragni ha condiviso nuove immagini del superattico, scattate nell'ultimo sopralluogo fatto dall'influencer, sulla sua pagina Instagram. I lavori sembrano essere in dirittura d'arrivo e a ben guardare le foto si scopre che ogni componente della famiglia avrà il suo bagno personale. I bagni per i bambini, Leone e Vittoria, nei toni dell'azzurro e del rosa, mentre quello padronale, riservato a Chiara e Fedez, è stato realizzato in diverse sfumature di grigio con mobili in legno a doppio lavabo. Le ampie vetrate, il caminetto e la futuristica scala a chiocciola che collega l'attico al superattico offrono uno sguardo più ampio all'ambiente.

Le critiche del popolo dei social