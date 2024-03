"Mandami una foto hot", Briatore vittima di una truffa: cosa è successo

Flavio Briatore è finito al centro di una truffa che ha visto coinvolti, oltre lui, anche i membri dello staff di Crazy Pizza e alcune giovani donne, tra personaggi noti nel mondo dello spettacolo e non.

Stando alle poche notizie filtrate fino ad ora, dato che il diretto interessato non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo, qualcuno sarebbe riuscito a impossessarsi della sua identità per chiedere ad alcune ragazze, note al pubblico e non, l'invio di foto hot in cambio di un invito al Crazy Pizza e di un pasto gratuito. L'imprenditore, all'oscuro di tutta la vicenda, è venuto a conoscenza dei fatti dopo le segnalazioni e le denunce effettuate dalle vittime finite nel mirino del truffatore.

In apparenza, le giovani donne venivano contattate telefonicamente da Flavio Briatore, che proponeva un invito nella celebre pizzeria milanese legata al brand di proprietà del Gruppo Majestas, guidato proprio dall'ex team manager della scuderia Benetton di Formula 1 e da Francesco Costa. In cambio di un pasto gratis, veniva proposto alle vittime di inviare degli scatti senza veli al numero di telefono da cui partiva dalla richiesta. E il numero di telefono sembrava proprio essere a tutti gli effetti quello dell'imprenditore originario di Verzuolo.

Qualcuno, quindi, era riuscito a impossessarsi in qualche modo dell'identità di Briatore, e con questa copertura a inoltrare decine di richieste di foto hot a ragazze qualunque o a giovani donne già note nel mondo dello spettacolo. Secondo quanto riferito dal settimanale Chi, che ha rivelato per primo alcuni dettagli di questa vicenda, Flavio Briatore si è immediatamento attivato per porre rimedio alla situazione, recandosi alla questura di Milano insieme ad alcuni membri dello staff di Crazy Pizza per sporgere formale denuncia contro ignoti.

L'imprenditore avrebbe trascorso circa mezza giornata negli uffici di via Fatebenefratelli per fornire agli inquirenti tutti gli elementi possibili per risalire all'identità del truffatore. Stando a qualche indiscrezione filtrata nelle ultime ore, quest'ultimo sarebbe già stato identificato e individuato dalle forze dell'ordine: dovrà affrontare ora una serie di capi di imputazione.

Flavio Briatore, almeno per il momento, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione sull'accaduto: il settimanale del gruppo Mondadori ha riferito solo che l'imprenditore era decisamente infastidito.