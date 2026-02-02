Francesco Baccini, malore prima della diretta a Domenica In. Salta l'intervista: come sta il cantante

Problemi di salute per Francesco Baccini che è finito in ospedale domenica pomeriggio. Il cantautore genovese era atteso negli studi di Domenica In a Roma, ma nella Capitale non è mai arrivato a causa di un malore improvviso che lo ha colpito a poche ore dalla diretta e che lo ha costretto a ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.

Il malore a casa

Francesco Baccini aveva accettato l'invito di Mara Venier di partecipare alla puntata del 1 febbraio; l'occasione giusta per presentare il suo nuovo singolo "Franco Califano", dedicato proprio al popolare artista. A poche ore dalla diretta, però, il cantante è stato costretto a cancellare l'ospitata e invece di partire per Roma è finito in ospedale per accertamenti. "Nulla di grave sembra, un leggero malessere, ma ha preferito rivolgersi ai medici", fa sapere Il Giorno, che ha riportato la notizia. Così Baccini ha deciso di non sottovalutare i sintomi e si è recato al Pronto soccorso più vicino alla sua casa.

L’ospitata saltata

L'artista non compariva nella lista degli ospiti della puntata del 1 febbraio di Domenica In. A fare sapere che Baccini era atteso a Roma negli studi di Domenica In è stato lo stesso cantautore che, riconosciuto da alcuni pazienti in attesa al Pronto soccorso, ha spiegato che sarebbe dovuto andare da Mara Venier per presentare il suo ultimo singolo. "Si è intrattenuto, dispensando sorrisi, saluti e strette di mano, nonostante le condizioni non ottimali", riferisce ancora il quotidiano.

Come sta Baccini

A seguito del malore i medici hanno eseguito alcuni accertamenti e proprio a seguito delle successive analisi, pur non valutando le sue condizioni come gravi, i sanitari hanno consigliato a Baccini il massimo riposo per alcuni giorni. Per questo il cantautore, che lo scorso ottobre ha festeggiato 60 anni, ha deciso di cancellare la trasferta a Roma da Mara Venier.

L'attore è stato dimesso in giornata ma ora dovrà osservare un periodo di riposo, prima di riprendere il mini tour di presentazione del suo ultimo singolo. Al momento l'artista sui social network non ha dato notizie del suo stato di salute, ma è probabile che nelle prossime ore aggiorni i suoi fan.