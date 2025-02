La frecciatina di Achille Lauro a Fedez prima di Sanremo: cosa ha detto

Achille Lauro e Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Corona, Achille Lauro avrebbe avuto una relazione con Chiara Ferragni. Lui e Fedez, un tempo molto amici e autori di uno dei recenti tormentoni estivi "Mille", cantato con Orietta Berti, pare non siano attualmente in buoni rapporti o, meglio, pare non abbiano più il rapporto di un tempo. A pochi giorni dal festival di Sanremo, tutti gli occhi saranno ora puntati sui due, entrambi in gara, e su eventuali frecciatine che potrebbero lanciarsi vicendevolmente. A pochi giorni dallo sbarco a Sanremo, Achille Lauro ha convocato un punto stampa per parlare dei suoi progetti e del Festival ma sono state inevitabili le domande sul chiacchiericcio del momento: " In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere ".

Con queste parole, il cantante non si è riferito a Fedez ma a Fabrizio Corona che ha lanciato l'indiscrezione, finora rimasta senza conferme e smentite. Tutti i protagonisti, eccetto in minima parte Ferragni, non hanno risposto nel merito a quanto dichiarato da Corona, che ha confermato la pubblicazione il prossimo 10 febbraio di una puntata del suo "Falsissimo" incentrata sull'influencer, nonostante la diffida dei suoi avvocati. Intanto, Achille Lauro, in quello che è stato un brevissimo vodcast del noto tatuatore Anakin, si è prestato a fare una sorta di "gioco della torre" in salsa sanremese. Scegliendo tre "tarocchi" dalle mani del conduttore, il cantante ha dovuto scegliere a chi far vincere Sanremo, a chi far arrivare ultimo e a chi far cadere dalle scale, " senza farsi male, al massimo una storta ".

Senza vedere le carte, Lauro ne ha scelte tre e gli sono capitati Massimo Ranieri, Fedez e Francesca Michielin. Sulla prima opzione, ossia chi far vincere Sanremo, il cantante non ha avuto dubbi: " Salviamo il povero Massimo Ranieri e gli facciamo vincere il Festival ". Tolta la prima opzione, sulle seconde due Lauro si è mostrato in apparente difficoltà: " E qua porelli... Per una questione di essere gentiluomo si fa cascare Fedez ".

Certo, è solo un gioco, ma visto il caso mediatico in corso e visto quanto detto da Corona, le parole di Lauro stanno creando non poco scompiglio. Non resta che attendere pochi giorni per capire se tra i due voleranno stracci, frecciatine o se (come è più probabile) si ignoreranno.