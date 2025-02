"Lascio il gossip...", "Fai solo retorica woke". Corona inchioda Achille Lauro

Achille Lauro e Fabrizio Corona

Carlo Conti tra sei giorni darà il via alla 75esima edizione del festival di Sanremo e chi lo sa se alla vigilia avrebbe immaginato che il suo ritorno sul palco più prestigioso del Paese sarebbe stato accompagnato da un simile clamore mediatico. Forse in qualche modo lo ipotizzava quando scelse concorrenti del calibro di Fedez e Tony Effe, per dirne due. Il direttore artistico ha spiegato di aver scelto i due cantanti prima che esplodesse il caso del dissing ma delle loro antipatie lo sanno un po' tutti. Tuttavia, mai avrebbe immaginato che si sarebbe evoluto in quello che c'è oggi, ha trasformato il teatro Ariston in una succursale di Centovetrine, soap-opera ormai conclusa ma vivida nei ricordi degli italiani. L'ultimo capitolo di questo romanzo d'appendice che sta "scrivendo" Fabrizio Corona sulla storia di Fedez, Ferragni, vari ed eventuali lo scrive Achille Lauro, che in qualche modo entra in scena nella scrittura di Corona.

Durante un incontro con la stampa a Milano in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano "Incoscienti giovani", Lauro ha voluto prendere nettamente le distanze da Fabrizio Corona. " In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere ", ha detto il cantante, riferendosi all'ex re dei paparazzi ma senza mai nominarlo. " Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e vivo alienato a fare tanti progetti. Sto tanto all'estero, non seguo e non mi piace (il gossip, ndr). Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso ", ha concluso nel passaggio dedicato a questo aspetto. Avrebbe forse potuto usare meno retorica nel rispondere, ma questo fa parte del personaggio.

Ma perché Lauro è finito in mezzo a questo gran caos mediatico? Come sempre, c'è lo zampino di Corona, che a fronte della replica di Ferragni alle sue esternazioni sui tradimenti dell'ex marito con Angelica Montini, Corona ha dichiarato: " Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stron**ate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l'amore che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest'anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che ci sei andata a letto? ". Nelle parole di Corona la rivelazione di un gossip che coinvolte Lauro che si troverà tra pochi giorni a Sanremo insieme a Fedez.

E oggi, l'ex re dei paparazzi ha nuovamente preso la parola per replicare: " Parlare di violenza sulle donne è la solita retorica woke che quelli come te, che vanno con le donne sposate, usano per pulirsi l'immagine ". È improbabile che Lauro, a pochi giorni da Sanremo, continui ad alimentare questa discussione.

Tuttavia, Corona ha già annunciato che il 10 febbraio uscirà con una nuova puntata del suo podcast in cui rivelerà nuovi dettagli sulla relazione dei Ferragnez e parlerà soprattutto di Ferragni, nonostante i suoi avvocati l'abbiano diffidato dal mandare in onda il materiale.