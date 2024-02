Sanremo, Anna Falchi punge Sinner: "Freddo e poco empatico". Ma poi fa una gaffe

Si può considerare un doppio scivolone quello che ha compiuto Anna Falchi, modella e attrice di origini finlandesi, ospite in studio alla "Vita in Diretta". L'argomento è quello del momento, ossia la meravigliosa vittoria di Jannik Sinner in terra australiana celebrata in tutto il mondo. La Falchi, però, si è lasciata andare a un giudizio mai così superficiale sulla mancata partecipazione del gioiello del tennis italiano a Sanremo dimostrando, anche, di non essere a conoscenza del calendario sui prossimi impegni internazionali di Jannik.

Le esternazioni su Sanremo

Come abbiamo visto, molto saggiamente Sinner ha rispedito al mittente i reiterati inviti al Festival di Sanremo per la fitta programmazione e il tanto lavoro che lo attende dopo alcuni giorni di meritato riposo. " Lo guarderò da casa ", ha gentilmente risposto il numero uno del tennis italiano ad Amadeus che ha fatto carte false per averlo sul palco dell'Ariston. Alla showgirl, evidentemente, non è andata giù questa decisione. " È un peccato, non ha fatto un'operazione simpatia proprio vincente - ha dichiarato la Falchi, rincarando la dose subito dopo - risulta poco empatico, freddo, anche dal luogo da dove arriva ".

"Poco empatico e freddo, non ha fatto un'operazione simpatia" per aver rifiutato di andare a San Remo.

Cara Anna, per fortuna per Jannik le priorità sono altre pic.twitter.com/ePVuGbB8Br — Alessandro (@alessandro_a_v_) February 1, 2024

Le reazioni social

Apriti cielo, lo spezzone di video con le dichiarazioni di Anna Falchi sta facendo il giro del web suscitando reazioni di dissenso verso la 51enne nata a Tampere. " Invece lei è di una simpatia travolgente... ", twitta Sveva. " Operazione simpatia? Sinner è un tennista, non un pagliaccio. La signora, invece, di cosa si occupa?" , incalza Lunatica. " Veramente Jannik è dolcissimo, empatico e simpatico oltre ad essere rispettoso ed educato. Fa bene a non andare a Sanremo, nonostante io lo guardo trovo sia giusto così. È uno sportivo con un obbiettivo ben preciso, non è interessato a gossip, social o frivolezze varie", sottolinea Elena Maria. Ma i commenti sono decine e decine, abbiamo riportato soltanto quelli che hanno ricevuto i maggiori consensi, con le interazioni, da parte degli utenti.

Il secondo scivolone della Falchi

Fosse soltanto un discorso di empatia: un altro macroscopico errore la Falchi lo ha commesso quando, senza evidentemente conoscere il calendario Atp, si è lasciata andare a un'altra dichiarazione che definire leggera è un eufemismo. " Si deve allenare ma i prossimi impegni sono l'8 maggio, mamma mia quanto si impegna ". Anche in questo caso, pioggia di critiche: Sinner e il suo staff hanno fatto sapere, soltanto, che rinunceranno al torneo Atp 250 di Marsiglia in programma dal 5 al 13 febbraio perché Sinner si allenerà a Montecarlo per poi essere pronto a scendere in campo a Rotterdam nell'Atp 500 in programma dal 12 al 18 febbraio.

" Scoop! Anna Falchi rivela in esclusiva a La vita in diretta che Jannik Sinner salterà i tornei di Rotterdam, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Barcellona e Madrid. Prossimo impegno: 8 maggio, segnatevi la data ", twitta ironicamente TelegrammidiTennis. Anche in questo caso non sono mancate le critiche verso il popolare volto tv. " Per non parlare di quello che ha detto prima ", ricorda Sonia visto lo scivolone su empatia e freddezza. " Nessuno che la smentisce. Dimostrazione palese che in questo periodo tutti parlano di tennis ma moltissimi potrebbero tacerne", sottolinea LaSimo.