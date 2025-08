Frizioni Bonolis-Littizzetto a Tu Si Que Vales, cosa sta accadendo

Dopo l'addio al programma da parte di Gerry Scotti, a causa dei suoi numerosissimi impegni televisivi, a Tu Si Que Vales è tempo di cambiamenti, e proprio nei giorni in cui si stanno effettuando le prime registrazioni in studio sarebbe emerso qualche dissapore tra due dei giudici dell'edizione in partenza il prossimo autunno.

A parte l'uscita dell'attuale conduttore de La Ruota Della Fortuna, sostituito da Paolo Bonolis, la trasmissione ha mantenuto la sua ossatura rispetto alla scorsa edizione: sulle poltrone rosse ci saranno infatti ancora Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, subentrata al posto di Teo Mammuccari, e Sabrina Ferilli nel ruolo di giudice popolare.

Secondo alcune notizie circolate nelle scorse ore e riferite nella sua newsletter settimanale da Vanity Fair, nel corso della registrazione delle puntate si sarebbe originata più di qualche scintilla tra il nuovo arrivato e la comica torinese. Due caratteri decisamente forti, quelli di Bonolis e della Littizzetto, sempre pronti alla battuta, i quali non si sarebbero risparmiati delle frecciatine. Battute e affondi che hanno scatenato l'ilarità tra il pubblico presente in sala ma che per qualcuno potrebbero andare oltre lo scherzo, secondo il celebre detto "Arlecchino si confessò burlando".

"In questi giorni a Roma si stanno registrando le puntate che vedremo in autunno" spiega la rivista, "e chi era presente tra il pubblico non ha potuto fare a meno di notare le numerose frecciatine tra il presentatore e la comica" . Solo finzione quindi? "I due sono spesso in disaccordo su giudizi e valutazioni dei concorrenti" , prosegue la nota, "e non se le mandano a dire. Bonolis sta aggiungendo molto pepe al programma e Lucianina non lesina provocazioni"

Tra affondi e battutine al veleno resta il dubbio che vi sia un'insofferenza di fondo.

"Gli scambi di battute ironiche tra i due non si contano"

"ma si sa: scherzando scherzando - spesso - si dice la verità"

, si legge in conclusione,. Forse si potrà capire meglio se si tratta solo di finzione solo nel momento in cui le puntate saranno trasmesse da Canale 5: appuntamento, dunque, al prossimo autunno.