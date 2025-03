Funerali di Eleonora Giorgi, oggi l'ultimo saluto a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

A due giorni di distanza dalla sua scomparsa il pubblico è pronto a salutarla per l'ultima volta. Tra poche ore la chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, già teatro di funerali importanti, accoglierà il feretro di Eleonora Giorgi per il suo ultimo viaggio.

Quando sono i funerali di Eleonora Giorgi

I funerali di Eleonora Giorgi si terranno oggi pomeriggio (mercoledì 5 marzo) alle ore 16 nella chiesa degli Artisti a Roma alla presenza dei familiari e di tutti coloro che le hanno voluto bene. L'attrice aveva già dato disposizioni precise sulle sue esequie, richieste che la famiglia ha deciso di rispettare per il suo ultimo viaggio.

Camera ardente e funerale in tv

La camera ardente di Eleonora Giorgi è rimasta privata per volontà dell'attrice e della sua famiglia. " Lo abbiamo deciso insieme. Per quanto il pubblico la senta come una di famiglia, non volevamo esporre il suo corpo a degli estranei ", ha rivelato il figlio Andrea Rizzoli. Le porte della chiesa degli Artisti rimarranno invece aperte per accogliere i fan e i colleghi, che vorranno darle l'ultimo saluto. Le esequie saranno seguite in diretta dalle due trasmissioni televisive pomeridiane: "La vita in diretta" su Rai1 e "Pomeriggio 5" su Canale 5. Gli inviati di Alberto Matano e Myrta Merlino seguiranno in funerali di Eleonora Giorgi in tv, raccontando in modo discreto l'ultimo omaggio che il pubblico ha deciso di riservarle.

Wish you were here e le sue ultime volontà

Prima di morire l'attrice aveva chiesto di poter essere accompagnata in chiesa dalle musiche dei Pink Floyd. " Mi piacerebbe "A Whiter Shade of Pale" e "Wish You Were Here". Voglio una in entrata e l’altra in uscita ", aveva dichiarato in una delle sue ultime interviste, dettando le sue ultime volontà. Ai figli Paolo e Andrea Eleonora ha invece chiesto di essere cremata. " Ci piacerebbe ottenere la dispensa per lasciare l’urna nel Santuario della Madonna del Sorbo, a Campagnano, un luogo caro a me e a Paolo. Se non fosse possibile, disperderemo le ceneri sulle Dolomiti, che lei amava molto", ha svelato Rizzoli sulle pagine del Corriere.

Quando è morta Eleonora Giorgi

Degli ultimi istanti di vita dell'attrice ne ha parlato il figlio, Andrea Rizzoli, nell'intervista rilasciata poche ore prima del funerale al Corriere: " Mamma se n'è andata via tranquilla alle 9.15 del mattino di lunedì 3 marzo, Massimo Ciavarro era con lei e ci ha chiamato: io e mio fratello Paolo siamo corsi all’ospedale, lei ci ha aspettato e si è addormentata tenendo me in una mano e lui nell'altra". Le sue condizioni di salute erano peggiorate drasticamente sabato sera: "Negli ultimi giorni i medici avevano aumentato fentanyl e morfina, che a dosi così alte ti lasciano nell'abbraccio del sonno. Ormai il tumore si era esteso ai polmoni e il cervello non era sempre ossigenato bene. L’ultimo momento di lucidità insieme è stato sabato mattina ".

Gli ultimi giorni e la "gara" con il Papa

Quando Giorgi si è spenta era sedata ma serena, hanno assicurato i figli dell'attrice, che negli ultimi giorni ha cercato di godere a pieno della bellezza della vita, come aveva scelto di fare nell'ultimo anno dopo la diagnosi. "Abbiamo guardato gli aironi fuori dalla finestra, mamma è riuscita ad affacciarsi. Da giorni mangiava solo l’insalata di finocchi, arance e olive che preparava Paolo e l’estratto di carota, mela e arancia che facevo io: per noi era un modo bello di prenderci cura di lei, perché non potevamo fare nient’altro per aiutarla. Ma sabato ci ha chiesto il salmone affumicato e glielo abbiamo portato", ha raccontato Rizzoli, rivelando un aneddoto: "Ha mantenuto il suo humor nero fino alla fine. Ogni tanto qualcuno mi mandava indignato dei meme che ironizzavano sulla corsa tra lei e il Papa su chi sarebbe morto prima. E lei ci scherzava sopra: 'Speriamo che ‘sto papa non mi rubi la scena' ".

Il compagno di Eleonora Giorgi

A tenerle la mano nell'ultimo momento è stato l'ex marito Massimo Ciavarro, rientrato a Roma da Lampedusa - dove vive - per assisterla. Il suo ultimo compagno è stato, però, lo scrittore Andrea De Carlo, dal quale si era separata anni fa.

Ci siamo incontrati in un momento in cui le nostre vite erano complicate, eravamo persone irrequiete che chiedevano molto l'una all'altra, non è stata una relazione semplice

Ospite di "Storie Italiane" nelle ore successive alla morte dell'attrice, l'uomo ha raccontato: "".