Il palloncino a cuore e il terrazzo. L'ultima foto di Eleonora Giorgi con il nipotino

È nella clinica Paideia di Roma che Eleonora Giorgi ha trascorso gli ultimi giorni di vita. Da due settimane l'attrice era sottoposta a cure palliative per affrontare il suo ultimo viaggio. Tra le mure dalla clinica romana l'interprete di "Sapore di Mare" è stata circondata dall'affetto dei suoi cari, che le sono rimasti accanto fino alla fine: i figli Paolo e Andrea, le nuore Serena e Clizia ma soprattutto il nipotino Gabriele.

È stato il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, il piccolo Gabriele, a dare la forza a Eleonora Giorgi di affrontare la difficile battaglia contro il cancro al pancreas, malattia diagnosticate nell'autunno 2023. " Non voglio più giorni di vita, voglio più vita nei giorni che mi rimangono... ", aveva detto in una delle ultime interviste rilasciate parlando della sua voglia di vivere gli ultimi mesi della sua vita in modo pieno, sereno e felice, godendosi l'affetto della famiglia e l'amore incondizionato del bambino.

L'attrice non ha potuto essere presente al compleanno del piccolo Gabriele, che lo scorso 19 febbraio ha compiuto 3 anni, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni ma lo ha visto il 14 febbraio in occasione di San Valentino. " Mia nuora Clizia è venuta con il mio adorato nipotino. Gli hanno detto che la nonna è in albergo: abbiamo liberato in aria dei palloni rossi" , aveva raccontato la scorsa settimana al telefono nella sua ultima intervista. E proprio in quell'occasione è stata scattata l'ultima foto che immortala nonna e nipote insieme.

Lo scatto, che ritrae la Giorgi e il piccolo Gabriele su uno dei terrazzi della clinica Paideia, è stato pubblicato da Paolo Ciavarro su Instagram poche ore dopo l'annuncio della scomparsa dell'attrice. Nell'immagine nonna e nipotino guardano insieme verso l'orizzonte. Il cielo limpido, le prime avvisaglie della primavera e un palloncino rosso a forma di cuore, che il piccolo stringe tra le mani, sono i dettagli che spiccano nella foto e che raccontano del profondo legame che univa Eleonora a suo nipote. " Se morirò, non voglio che gli dicano che me ne sono andata.

Ciao Mami, da oggi Gabri ha un angelo speciale. Ti amo

", aveva dichiarato sulle pagine di Vanity Fair Giorgi e così è stato. Poche ore dopo la sua scomparsa, il figlio Paolo aveva condiviso un'immagine di lui da bambino insieme a mamma Eleonora e la promessa: "".