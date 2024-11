Ornella Vanoni non si presenta in tv. Perché e come sta la cantante

Ascolta ora 00:00 00:00

I fan di Ornella Vanoni l'avrebbero voluta vedere sul Nove, come ogni domenica sera, ma si sono dovuti accontentare di una telefonata di qualche minuto. La cantante era attesa nello studio di Che tempo che fa ma è stata costretta a saltare l'ospitata a causa di un problema di salute non grave, del quale ha parlato durante una telefonata intercorsa con Fabio Fazio a metà serata.

Ornella Vanoni assente da Fazio

Subito dopo la letterina di Luciana Littizzetto, Fabio Fazio avrebbe dovuto accogliere in studio Ornella Vanoni, ospite fisso della trasmissione, ma dopo una brevissima introduzione il conduttore ha fatto sapere che l'artista non era presente. "Ciao Ornella t i aspettavamo ", ha detto Fazio aprendo il collegamento telefonico con Ornella Vanoni, che ha subito raccontato perché non era presente in studio come ogni domenica: " Ce l'ho messa tutta ma ho un dolore allo stomaco lancinante. Un attacco gastroesofageo mi hanno detto e io te lo riporto. Ho un male... ".

La telefonata in studio

La notizia della gastroesofagite (il disturbo acuto del reflusso gastroesofageo) ha dato il via a un siparietto tra conduttore e ospite. " Cosa hai mangiato?" , ha chiesto Fazio e Ornella Vanoni ha scherzato sulla sua dieta rigorosamente in bianco: "Niente, mi hanno tolto tutto, posso mangiare la polenta, le patate. Ho un sacco di bustine, pastiglie, che due maroni ". Il conduttore ha proposto l'intervento del professor Burioni ( "Se vuoi te lo mando a casa "), scatenando la reazione della cantante: " No, no, sono a posto" . Poi, poco prima della fine del collegamento telefonico, Ornella, che ha compiuto 90 anni lo scorso settembre, ha rispolverato una vecchia battuta proposta proprio a Che tempo che fa: " Finalmente non arrivo a Natale! ".

La gag con Fabio Fazio

La battuta ha scatenato la reazione di Fazio e ne è nato l'ennesimo siparietto comico tra i due. " Ma no, basta! Non montarti la testa per una gastroesofagite", l'ha ripresa il conduttore, mentre Ornella Vanoni si lamentava delle conseguenze dell'attacco gastroesofageo: " Lo sai che per la gastroesofagite bisogna dormire seduti? Eh, non dormirò più, non ci riesco seduta!".

L'immutata verve della Vanoni ha divertito il pubblico presente in studio ma soprattutto gli utenti del web, che sui social network si sono scatenati con commenti ironici e messaggi di vicinanza e affetto per la cantante.