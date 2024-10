Al Pacino in imbarazzo. Fazio stringe sui tempi, lui replica: "Mi sbatti fuori?"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il premio Oscar Al Pacino è stato ospite di Che tempo che fa nella puntata di domenica 20 ottobre. L'attore statunitense era il personaggio più atteso della serata e l'intervista, in collegamento esterno da Los Angeles, è andata in onda intorno alle ore 22. Al Pacino ha raccontato diversi episodi legati alla sua gioventù e ha rivelato come è arrivato al successo grazie alla "fame" e alla voglia di lasciare un quartiere pericoloso come il Bronx. Tra aneddoti su Marlon Brando e battute su Johnny Depp (prossimo ospite di Fazio), la star di Hollywood ha presentato la sua biografia "Sonny Boy", ma sul finale dell'intervista con Fabio Fazio - a causa dei tempi stretti - tra conduttore e ospite si è creato un momento di forte imbarazzo.

Cosa è successo in diretta

Dopo avere ascoltato la risposta di Al Pacino su un episodio singolare vissuto al fianco di Marlon Brando, quando il divo era ricoverato in ospedale, Fabio Fazio ha bloccato l'attore americano, sottolineando l'ora tarda: " Adesso è domenica e da lei è quasi ora di pranzo. Tra poco la lascio così va a pranzare ". A quel punto Al Pacino, che si era dilungato abbastanza sull'aneddoto, ha replicato: " Ah, grazie, è un modo gentilissimo per darmi una pedata e sbattermi fuori dal programma?". Fabio Fazio è apparso visibilmente in imbarazzo, ma l'attore - nonostante le difficoltà del collegamento e della traduzione simultanea - ha proseguito: " No, va bene così. Probabilmente non c'è più tempo ma quando inizio a parlare poi è difficile farmi smettere. Ma vi voglio bene Italia ".

L'invito in studio a Che tempo che fa

L'iconico interprete de "Il Padrino" e "Donnie Brasco" ha usato toni ironici, ma la sua risposta sui tempi stretti dettati dal programma di Fazio è apparsa a tutti estremamente pungente. Nonostante l'imbarazzo Fabio Fazio ha proseguito l'intervista con altre due domande, sollecitando l'attore a commentare la prossima ospitata di Johnny Depp a Che tempo che fa.

Sì, spero proprio di venire. Grazie per avermi ascoltato, mi sarebbe davvero piaciuto essere di persona con voi"

Poi, quasi a volersi fare perdonare dal suo ospite, il conduttore ha invitato Al Pacino a tornare ine a passare dagli studi del Nove per una chiacchierata a tu per tu. ", ha concluso l'attore americano prima di chiudere il collegamento.