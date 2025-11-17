Gemelle Kessler, il cordoglio di Bruno Vespa: “Per me è come un lutto familiare”

L’Italia piange la scomparsa delle gemelle Kessler, storiche ballerine protagoniste della televisione italiana, morte all’età di 89 anni. Le sorelle tedesche hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo, diventando simbolo di eleganza, talento e carisma.

Il ricordo di Bruno Vespa

Bruno Vespa, conduttore e direttore Rai, ha espresso il suo cordoglio: “ Per me è come un lutto familiare, ecco. Io le ho ospitate da giovani, da telespettatore hanno fatto impazzire l’Italia, le gambe erano più lunghe del teleschermo. Loro erano una coppia molto simpatica ma anche assolutamente non banale. Diversissime tra di loro ma molto strutturate ”.

Una carriera che ha fatto storia

Le gemelle Kessler, celebri per le loro esibizioni televisive e teatrali negli anni ’60 e ’70, hanno conquistato il pubblico con la loro eleganza e il loro talento. La combinazione di leggerezza, ironia e professionalità le ha rese amate da più generazioni e vere icone della cultura italiana.

Un ricordo affettuoso

Vespa ha sottolineato l’affetto

personale oltre al successo professionale: un legame umano e artistico che resterà nei ricordi del pubblico. La loro presenza scenica e il carisma continueranno a vivere nella memoria di chi le ha seguite e ammirate per decenni.