Morte le gemelle Kessler, avevano 89 anni

Sono morte le gemelle Alice e Ellen Kessler, avevano 89 anni. Si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Raggiunsero una grande notorietà in Italia a partire dagli anni Sessanta, con i loro balletti e la partecipazione a diversi spettacoli di varietà sulla Rai. La polizia di Monaco ha confermato a Der Spiegel un intervento delle forze dell’ordine sul posto, senza fornire ulteriori dettagli.

L'ultimo desiderio

Sette anni fa le due gemelle avevano espresso un desiderio: che dopo la morte le loro ceneri fossero conservate un un'unica urna alla loro morte. "Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme", aveva detto Alice Kessler al quotidiano Bild. "Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti". Poi una frase un po' macabra ma forser solo ironica: "L'urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d'oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero".

L'urna che conserva le ceneri della madre delle gemelle è nel cimitero di Gruenewald.

Lo sbarco sulla Rai e il successo immediato

Dallo Studio Uno della Rai l'11 novembre 1961 le gemelle Kessler cantano, insieme ai gemelli Blackburn, la memorabile canzone "Dadaumpa". Sarà un successo strepitoso.