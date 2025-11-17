Abbonati
In evidenza
TV

Morte le gemelle Kessler, avevano 89 anni

Erano sbarcate in Italia nel 1961 riscuotendo subito un grandissimo successo. Avevano espresso il desiderio che le loro ceneri venissero mischiate in un'unica urna

Morte le gemelle Kessler, avevano 89 anni
00:00 00:00

- Articolo in aggiornamento -

Sono morte le gemelle Alice e Ellen Kessler, avevano 89 anni. Si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Raggiunsero una grande notorietà in Italia a partire dagli anni Sessanta, con i loro balletti e la partecipazione a diversi spettacoli di varietà sulla Rai. La polizia di Monaco ha confermato a Der Spiegel un intervento delle forze dell’ordine sul posto, senza fornire ulteriori dettagli.

L'ultimo desiderio

Sette anni fa le due gemelle avevano espresso un desiderio: che dopo la morte le loro ceneri fossero conservate un un'unica urna alla loro morte. "Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme", aveva detto Alice Kessler al quotidiano Bild. "Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti". Poi una frase un po' macabra ma forser solo ironica: "L'urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d'oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero".

L'urna che conserva le ceneri della madre delle gemelle è nel cimitero di Gruenewald.

Lo sbarco sulla Rai e il successo immediato

Dallo Studio Uno della Rai l'11 novembre 1961 le gemelle Kessler cantano, insieme ai gemelli Blackburn, la memorabile canzone "Dadaumpa". Sarà un successo strepitoso.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica