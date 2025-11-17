Le gemelle Kessler, gli ex amori e la scelta di non avere figli

Felici, sorridenti, sempre l'una accanto all'altra nella vita privata come in quella pubblica e persino nella morte. Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, hanno vissuto una lunga vita in simbiosi che neppure corteggiatori e fidanzati sono riusciti a separare. Le gemelle Kessler non si sono mai sposate e non hanno avuto figli: una scelta ben precisa, dettata dal profondo legame che le univa sin dalla nascita, e di cui non si sono mai pentite. Ma gli amori, quelli sì, sono stati al centro delle vite delle due showgirl.

Gli amori famosi

La vita sentimentale di Alice Kessler è stata più movimentata di quella della gemella Ellen. " Lei è stata con Umberto Orsini per vent'anni, io sono stata con venti uomini in un anno! ", scherzò Alice anni fa, quando fu ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque. Negli anni '60 Alice si legò sentimentalmente al cantante francese Marcel Amont, ma la passione la travolse quando conobbe Enrico Maria Salerno sul set del film "Viola, violino e viola d’amore". Nonostante l'attore italiano fosse sposato con Fioretta Pierella, Alice e Enrico Maria si amarono pubblicamente dalla fine degli anni '60 ai primi anni '70.

Ellen Kessler rimase invece fedele all'amore per Umberto Orsini per quasi vent'anni. Ellen era giovanissima (19 anni) quando conobbe l'attore italiano e con lui visse la sua storia più importante. " Era dolce, intelligente, passavamo giornate intere da soli, diceva che avevo portato ordine nella sua vita. Era un rapporto sereno. Mi ha lasciato per una donna più giovane di lui di 26 anni, che ha saputo adularlo. Valentina Sperlì, un’attrice. Mi nascose la loro relazione fino all’ultimo. Ci sono stata male per 4 mesi. Mi sono rassegnata, la vita riprende", raccontò Ellen al Corriere lo scorso anno. Dopo la fine della relazione con l'attore Ellen scelse di non legarsi a nessun'altro ma raccontò di essere stata, solo per una notte, amante dell'attore Burt Lancaster.

La scelta di non avere figli

Negli ultimi anni, da quando si erano ritirate dalla scena pubblica, Alice e Ellen Kessler si erano trasferite alla periferia di Monaco di Baviera in due appartamenti separati ma comunicanti. Erano l'una il sostegno dell'altra, le ultime sopravvissute della loro famiglia, non avendo avuto figli.

Non avendoli avuti non sappiamo cosa ci manca. Ho sempre voluto essere indipendente e con i figli non sarebbe stato possibile. Abbiamo scelto il lavoro".

A proposito della scelta di non diventare madri, decisione portata avanti da entrambe, le gemelle Kessler raccontarono al Corriere di non avere avuto alcun rimpianto: "