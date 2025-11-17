Gemelle Kessler, il patto di sangue e il testamento: "Morire insieme"

Le icone dello spettacolo tedesco Alice ed Ellen Kessler, conosciute in tutto il mondo come le Gemelle Kessler, sono morte all’età di 89 anni a Monaco di Baviera. La loro vita, sempre inseparabile, si è conclusa secondo un patto che avevano scritto nel loro testamento: morire insieme e non sopravvivere l’una senza l’altra.

Un legame indissolubile

" Se una cade in stato vegetativo, l'altra l’aiuta a morire ", avevano dichiarato le sorelle in un’intervista a Bild lo scorso anno. Questo principio, più che un piano concreto, rappresentava un manifesto etico e affettivo: per le Kessler, una vita senza dignità non valeva la pena di essere vissuta. La loro identità era così intrecciata che la separazione non era immaginabile.

Ultime volontà condivise

Le due star avevano anche deciso di essere sepolte insieme in un’unica urna, insieme alla madre Elsa e al loro cane Yello. " È ciò che abbiamo stabilito nei nostri testamenti ", aveva detto Ellen. Una scelta che rifletteva l’intimità e l’unità che le aveva accompagnate per tutta la vita, dentro e fuori dal palcoscenico.

Una carriera internazionale

Nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, Alice ed Ellen Kessler hanno lavorato come cantanti, ballerine, attrici e intrattenitrici di fama internazionale. Celebri per le loro partecipazioni a show come il Perry Como Show e il Rolf Harris Show, hanno conquistato il pubblico con talento, eleganza e simpatia, diventando un simbolo della televisione tedesca e non solo.

Il suicidio assistito

Secondo Bild, la polizia è stata informata del loro decesso lunedì pomeriggio, 17 novembre. Le sorelle avevano scelto di porre fine alla propria vita tramite suicidio assistito, una pratica legale in Germania a determinate condizioni: la persona deve agire responsabilmente e di propria volontà, essere maggiorenne e avere la capacità giuridica. Chi assiste non può eseguire l’atto letale, per evitare che si configuri come eutanasia attiva, vietata dalla legge. Verso mezzogiorno, la polizia si è recata presso la loro proprietà a Grünwald, vicino Monaco di Baviera, confermando la morte e escludendo qualsiasi atto criminale.

Una vita e una morte insieme

Le gemelle Kessler restano un simbolo di talento,

eleganza e legame fraterno indissolubile. Inseparabili nella vita, unite anche nella morte, hanno lasciato un’eredità che va oltre lo spettacolo: la dimostrazione di un amore fraterno che è andato oltre l'ultimo respiro.