Gene Hackman, in vendita la mega villa in cui è stato trovato morto con la moglie: ecco quanto costa

La villa appartenuta a Gene Hackman e alla moglie Betsy Arakawa, all'interno della quale sono stati rinvenuti i corpi senza vita della coppia lo scorso 26 febbraio, è già stata messa in vendita dagli eredi alla cifra di 6,25 milioni di dollari, corrispondenti a circa 5,33 milioni di euro.

A meno di un anno dal tragico ritrovamento, dopo aver svuotato il prestigioso immobile dagli oggetti, le opere d'arte e i cimeli accumulati nel corso della vita dall'attore due volte premio Oscar, la proprietà di 1.208 metri quadrati situata in cima a una collina circondata da pini all'interno del quartiere recintato di Santa Fe Summit, è stata immessa nel mercato immobiliare.

Nonostante che il prezzo possa sembrare elevato, in realtà il valore attribuito è nettamente inferiore a quello reale di mercato, come hanno dichiarato al Wall Street Journal gli agenti immobiliari Tara S. Earley e Ricky Allen del Sotheby's International Realty. Consapevoli del fatto che la storia della tragica fine di Gene Hackman e della moglie avvenuta all'interno della villa potrebbe scoraggiare una buona fetta di acquirenti, i due hanno spiegato di non aver aggiunto il sovrapprezzo che si attribuisce di solito in caso di vendita di immobili appartenuti a celebrità. "Ci sono acquirenti semplicemente contrari all'acquisto di una proprietà in cui è avvenuto un decesso" , ha rivelato Tara Earley, “ci sono altri acquirenti per i quali questo non ha importanza. Stiamo vendendo la proprietà basandoci sui suoi pregi e su tutti gli aspetti positivi. Abbiamo semplicemente fissato il prezzo in base a quello che ritenevamo fosse il giusto valore di mercato”.

Quando negli anni'90 Hackman acquistò la proprietà risalente agli anni '50, c'era ben poco da salvare: "La casa era orribile" , dichiarò ad AD l'architetto Stephen Samuelson, che col collega dello Studio Arquitectura Harry Dapple si occupò di rendere prestigioso un immobile che aveva solo un gran potenziale. "Volevo una stanza grande, con l'atmosfera di un grande salone" , disse Hackman ad AD, "con altre stanze che si aprissero su di essa, non chiusa da troppe pareti" , e così fu fatto: la ricerca di spazi aperti da parte dell'attore ha comportato l'innalzamento dei soffitti e l'abbattimento delle pareti per far posto a stanze spaziose.

Oggi, la mega villa conserva l'impronta voluta dall'artista. La residenza, con vetrate a tutta altezza, travi a vista e pietra locale, consta di un'accessoriata e rifinita biblioteca, un soggiorno al piano inferiore con camino e ampie finestre con vista, una grande cucina abitabile e una sala da pranzo con vetrate.

Della proprietà fa parte anche unacon tre camere da letto e uno studio d'artista, dove Hackman si è dedicato alla pittura dopo essersi ritirato dalla recitazione negli anni 2000. Gli spazi esterni includono un putting green, una vasca idromassaggio coperta da una pagoda e una piscina.