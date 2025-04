La villa da quattro milioni di dollari invasa dai topi: così è morta la moglie di Gene Hackman

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 26 febbraio 2025, quando i corpi di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa sono stati ritrovati nella villa sulle colline di Santa Fe, gli investigatori hanno continuato a cercare le cause dell'improvvisa scomparsa. La donna era stata colpita dall'Hantavirus, patologia che viene trasmessa dai roditori, mentre l'attore, malato da tempo, è morto per problemi cardiaci circa una settimana dopo. Ora sono emerse maggiori informazioni che possono spiegare come abbia fatto Arakawa a contrarre il virus. L'enorme proprietà di Hackman, dal valore di 4 milioni di dollari, era invasa dai topi e la coppia viveva in una condizione di estrema carenza igienica, che ha creato le condizioni ideali per la diffusione del virus.

A rivelare questo dettaglio è stata la testata americana TMZ, che riferendo le informazioni fornite dal dipartimento che sta indagando, ha spiegato che quando è stato effettuato il primo sopralluogo, nel padiglione principale della villa non erano emerse anomalie. Tuttavia, quando il campo delle indagini è stato esteso ad altre parti della casa, sono state evidenti le tracce lasciate dai roditori, così come nelle auto delle due vittime. Gli investigatori si sono resi conto che la coppia, ormai anziana, era impossibilitata dal tenere sotto controllo l'intera proprietà, immensa, in cui viveva e lo dimostrano tracce di feci e urina di roditori in ben otto punti della villa, oltre ai tre garage due piccole abitazioni attorno al corpo principale e in tre capannoni. Sparse per la tenuta c'erano anche delle trappole per topi, il che lascia intuire che i due erano a conoscenza del problema e stavano cercando, invano, di risolverlo. Le esche pare fossero anche fresche al momento del ritrovamento, quindi probabilmente erano state messe poco prima che la donna morisse.

Il 12 febbraio Betsy Arakawa ha effettuato una chiamata di emergenza ai servizi sanitari riferendo di avere dei sintomi sospetti e il giorno dopo pare sia morta proprio in conseguenza della grave infezione polmonare. Hackman, invece, è morto perché il suo pacemaker ha smesso di funzionare ed essendo malato di Alzheimer potrebbe non essersi nemmeno conto che sua moglie fosse deceduta prima di lui.

I medico legale che ha effettuato l'autopsia ha spiegato che chi viene contagiato dall'Hantavirus sviluppa i sintomi simili a un'influenza per circa 3-6 giorni, quindi dolori muscolari e febbre. Nelle fasi iniziali la malattia può essere anche curata ma senza i farmaci adeguati progredisce e causa infezioni che quando arrivano ai polmoni lascianoalla persona infetta.