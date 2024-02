Geolier e la fidanzata i "Ferragnez di Napoli", Emma pazza di Tedua, Arisa lontana da Paola e Chiara

Durante la settimana sanremese il gossip trasloca in Riviera e su quello che succede fuori dall'Ariston e fuori dalla gara canora si moltiplicano voci, indiscrezioni e pettegolezzi che infiammano il web.

Emma Marrone pazza di Tedua: "Pensieri impuri"

Nella Top 5 del Festival non è mai entrata ma sulle piattaforme musicali Emma Marrone è una delle artiste più ascoltate di Sanremo 2024 ed è questo, alla fine, che conta. Al Festival Emma non si è fatta mancare nulla: ha sfoggiato look che l'hanno valorizzata, duettato con Bresh nella serata delle cover e persino baciato in bocca Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Ma c'è di più. A Sanremo Emma si è presa una vera e propria cotta o almeno è quello che ha confessato nelle scorse ore. "L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua, perché l’ho incontrato a Sanremo e ho fatto pensieri impuri…", ha rivelato durante l'intervista a Fanpage.it, aggiungendo: "Ho detto 'mamma mia che bono' ed ho detto: 'Ma quanti anni avrà Tedua?'". Poi ha fatto le dovute verifiche: "Ho controllato. Come siamo messi? Piccolo! Ma forse sono troppo grande io forse… però mi sono innamorata". L'amore non ha età (cantavano Gli Alisei nel 1977).

"I Ferragnez napoletani", chi è la fidanzata di Geolier

Geolier è sicuramente uno dei cantanti che ha fatto più discutere a Sanremo 2024. Prima per il testo in napoletano poi per la vittoria della serata delle cover. Sta di fatto che la sua canzone è in vetta alle classifiche musicali e in radio era un tormentone già alla vigilia della finalissima. La curiosità attorno al rapper è così alta che tra le ricerche più frequenti in rete c'è quella su chi è la sua fidanzata. Beh, problema risolto: si tratta della partenopea Valeria, influencer da quasi 300mila follower, con la quale ha una relazione da diversi anni. Lei a Sanremo non è arrivata e Geolier, per non sentire la sua mancanza, si è portato dietro il suo profumo. "Quando sto in giro e non ci sta lei lo spruzzo un po', sento un po di odore che mi ricorda lei come se stesse con me". Curiosità: sono considerati i Ferragnez napoletani. Ma perché... (cantavano i Matia Bazar nel 1977).

"Se si incontrano...". Arisa e le Iezzi, scintille a Sanremo?

Nella serata delle cover si è evitato accuratamente di fare incontrare (ma anche solo avvicinare) Arisa e le sorelle Iezzi, Paola e Chiara. I motivi sono ovvi. Impossibile dimenticare lo scazzo social tra le artiste avvenuto in occasione del Pride di Roma. Così gli organizzatori del Festival (forse lo stesso Amadeus) hanno ritenuto opportuno tenerle a debita distanza nonostante Arisa fosse sul palco di piazza Colombo e Paola e Chiara fuori dall'Ariston per il PrimaFestival e poi dentro per duettare con i Ricchi e Poveri. "Si è cercato con molta attenzione di evitare un incontro dietro le quinte tra le cantanti. Meglio non rischiare una nuova lite", ha assicurato Dagospia. Meglio non rischiare, tsunami (cantava Annalisa nel 2020).

Ferro, lacrime per l'omaggio di Emma: "Ora che sono in ritirata"

L'omaggio che Emma Marrone ha fatto all'amico Tiziano Ferro ha colpito al cuore almeno quello del cantante. Alla vigilia della serata delle cover, vode Emma ha proposto un medley di Ferro in coppia con Bresh, Tiziano ha voluto ringraziare pubblicamente l'amica e collega per averlo scelto per un omaggio speciale e portato virtualmente sul palco dell'Ariston insieme a lei. "Troppi amici partecipano a questo Sanremo, sarei volentieri andato a cantare con uno di loro. Vi siete messi d'accordo per mandare in crisi il mio cervello", ha detto su Instagram Tiziano Ferro ringraziando Emma per il suo gesto inatteso: "Il suo gesto è per me epocale, evocando la mia musica in un periodo nel quale sono completamente in ritirata. E' uno dei gesti più belli che mi abbiano mai fatto". Tu chiamale se vuoi emozioni (cantava Lucio Battisti nel 1970).