Ghali sponsorizza Mc Donald ed è subito bufera social: "Non eri halal?"

L'ultima sponsorizzazione che vede Ghali al fianco di McDonald's con un menù speciale firmato da lui, ha fatto finire l'artista nel mirino delle critiche. Lo scivolone "capitalista" non è affatto piaciuto ai suoi follower. Nelle scorse ore il cantante ha condiviso sui propri canali social la collaborazione con il popolare marchio di fast food, parlando ai fan della speciale salsa Jimmy Hot Sauce (nata da una storia legata alla sua infanzia) e inserita nel menù a base di Big Mac, pollo fritto e patatine, che porta la sua firma. Ma la polemica lo ha travolto e per più di un motivo.

Ghali e Mc Donald's, la collaborazione

" Ricordo come se fosse ieri quando andavo da McDonald's - ha raccontato Ghali sui social network - senza un euro a cercare scontrini per terra e appena trovavo quello giusto andavo in cassa dicendo: 'Mi scusi sto aspettando il mio panino'. Il cassiere gentilissimo e distratto dal resto della fila mi serviva subito il panino. Lo so che non si dovrebbe fare, ma i soldi non c'erano, io ero ancora un ragazzino e una sera questo fu il metodo per la mia cena romantica con una ragazza". Una storia dal binomio facile (emozioni e pubblicità) che l'artista ha voluto cavalcare per descrivere quanto per lui conti la partnership con McDonald's. "Questo vuol dire tanto per me, io voglio bene a me stesso da bambino e nella vita vorrei mantenere tutte le promesse che gli ho fatto, portare cultura in tutto quello che faccio, riscattare il mio passato e trarne vantaggio per me è tutto ", ha spiegato il rapper su Instagram promuovendo il suo speciale menù.

La reazione sui social

Com'era prevedibile il nuovo progetto di Ghali ha scatenato la reazione del popolo dei social network. Molti follower dell'artista hanno trovato incoerente la partnership con la multinazionale americana e sotto al post lo hanno duramente criticato: " Kho sei veramente caduto in basso, te tocca fa le marchette per una multinazionale americana", "Ghali che sponsorizza McDonald's, da te non me lo sarei mai aspettato, veramente una vergogna. Mi spiace Ghali, ma avresti potuto scegliere un marchio più sostenibile, oggi a maggior ragione", "Inseguite i vostri sogni e soprattutto diventate marchettari, grande Ghali". Mentre altri hanno scritto: "Non c'è niente che i soldi non possano comprare. Una nave per salvare i migranti e la tua coerenza. "Che strana la vita... alla fine per soldi fai pubblicità a quella 'occidentalità' da te tanto criticata... che caduta di stile ".

La polemica dei fan musulmani