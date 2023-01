Il ghost-writer dietro le verità di Harry: ecco chi ha scritto il libro

Un primo piano con la sua barba rossa e un’espressione tranquilla e risoluta. Così si presenta la copertina della scottante autobiografia del principe Harry, intitolata “Spare”, in uscita martedì in tutto il mondo (in Italia per Mondadori). Il nome è scritto nella parte superiore della cornice, mentre il titolo compare nella parte inferiore. Ciò che la copertina non include è il nome del ghost-writer: parliamo di J. R. Moehringer, non il primo passante per strada.

Chi è il ghost-writer dell’autobiografia di Harry

Laureato in Lettere all’università di Yale, J. R. Moerhringer è uno degli scrittori più conosciuti in America. Prima fattorino per il The New York Times e poi corrispondente per il Los Angeles Times, il 58enne nel 2000 ha vinto il premio Pulitzer per il giornalismo di approfondimento e costume per il suo ritratto di Gee’s Bend, isolata comunità fluviale in Alabama dove vivono molti discendenti di schiavi. Un riconoscimento già sfiorato due anni prima, grazie a un articolo dedicato a un senzatetto di San Francisco che diceva di essere Bob Satterfield, leggenda del mondo della boxe. Lo scritto è stato anche adattato nel film “Resurrecting the Champ”, con Samuel L. Jackson e Josh Hartnett.

Nel 2005, invece, ha firmato il suo primo romanzo: “The Tender Bar”. Un esordio clamoroso, apprezzato da critica e pubblico, con tanto di trasposizione cinematografica ad opera dell’amico George Clooney. Poi, nel 2009, il suo libro più conosciuto: “Open”, l’autobiografia esplosiva del tennista Andre Agassi, una grande epopea tra caduta e redenzione. In altre parole, una delle migliori memorie sportive mai scritte. Nel 2012 ha pubblicato “Sutton”, dedicato alla vita del rapinatore di banche Willie Sutton, mentre nel 2016 ha realizzato come ghost-writer “Shoe Dog”, autobiografia dell’imprenditore Philip Knight (fondatore Nike).

“Il libro più esplosivo del decennio”