Gianni Morandi preoccupa i fan, ennesima paura per quella mano fasciata

Paura per Gianni Morandi dopo che il cantante ha pubblicato sui suoi profili social una fotografia in cui compare con una vistosa benda alla mano destra. I fan dell'artista hanno notato subito quel dettaglio, informandosi delle condizioni di salute del loro beniamino. A rispondere ai followers è stato lo stesso Morandi, che è apparso molto tranquillo in merito alla vicenda, ma non ha voluto fornire dettagli.

La foto dopo lo stop

Gianni Morandi è tornato a pubblicare sui social dopo la pausa che aveva deciso di prendersi alcuni mesi fa. Lo scorso settembre, infatti, il cantante era comparso in una video-diretta in cui aveva informato i fan della sua decisione. " Ciao, per un po' vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci fa bene! ", aveva dichiarato, comparendo seduto a un tavolo in giardino.

Anche in quella circostanza l'artista, ormai sulla soglia dei 79 anni ma al passo con i tempi e molto attivo sui canali social, non aveva fornito molte spiegazioni, ottenendo però l'appoggio dei suoi sostenitori, che avevano compreso il suo bisogno di staccarsi per qualche tempo dalla vita virtuale.

Trascorso il periodo di pausa, Morandi è tornato e, ancora una volta, sono stati momenti di apprensione per coloro che lo seguono. Nella foto di recente pubblicazione il cantante è apparso seduto su una sedia all'esterno, al sole e con gli occhi chiusi, l'aria totalmente rilassata. "31 ottobre. Come si sta bene al sole… ", è il messaggio che accompagna il post, condiviso due giorni fa. Agli occhi dei followers più attenti non è però sfuggito il dettaglio del bendaggio alla mano destra del cantante.

Il pensiero all'incidente

Alcuni hanno ricordato l'incidente domestico che aveva coinvolto Morandi nel 2021. Intento a bruciare delle sterpaglie in giardino, il cantante riportò delle serie ustioni, che causarono un danno ai nervi e ai tendini dell'arto. Soccorso dai vigili del fuoco nella sua casa di Monghidoro (Bologna), venne trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena, dove fu sottoposto a diversi interventi chirurgici.

Nel vedere la foto del 31 ottobre, i fan hanno subito pensato a un nuovo intervento finalizzato al recupero della mano destra.

La replica di Morandi